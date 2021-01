Zapisy na szczepienia SMS-em? Tak, ale uważaj na przekręty

Wraz z kolejną turą zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 rząd wprowadził nową możliwość rejestrowania się za pomocą SMS. To dla wielu oczekujących jest najprostszą i być może jedyną opcją, jednak może ożywić też cyberprzestępców. Przestrzega przed nimi CERT Polska.

Jedną z metod na zapis na szczepienie jest wysłanie SMS-a na numer 664 908 556. Takie duże akcje, podczas których łatwo stracić czujność, to doskonała okazja dla wyłudzaczy i cyberprzestępców. Zespół CERT Polska ostrzega przed potencjalnymi atakami wykorzystującymi SMS-ową rejestrację na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Nie dostaniesz nieoczekiwanego SMS-a zaproszeniem na szczepienia

Specjaliści od bezpieczeństwa radzą, by nie reagować na wiadomości tekstowe, których się nie spodziewamy. Kluczową informacją, o której zawsze należy pamiętać, jest to, że proces rejestracji może być zainicjowany tylko przez pacjenta. To on musi wysłać SMS-a na numer 664 908 556, za to nie dostanie z niego wiadomości jako pierwszy. I tylko ten numer jest przeznaczony do rejestracji na szczepienia poprzez SMS. Jeżeli przyjdzie SMS z innego numeru, nie należy podejmować żadnych akcji.

Fałszywe SMS-y wykorzystujące zamieszanie podczas rejestracji na szczepienia mogą posłużyć do wyłudzenia pieniędzy, na przykład przechwycenia dostępu do bankowości mobilnej. Rejestrowanym teraz seniorom 70+ atak tego rodzaju może grozić w mniejszym stopniu, bo nie stanowią oni dużej grupy wśród użytkowników mobilnych aplikacji bankowych, ale scenariuszy ataków jest więcej, mogą być też realizowane później, wśród młodszych osób.

Za pomocą fałszywego SMS o szczepieniach przestępcy mogą także wyłudzić poufne dane osobowe, jak numer dowodu i PESEL, by następnie wykorzystać je do oszustw i wyłudzeń. Na taki atak mogą być także narażeni seniorzy.

