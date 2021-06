Powstanie europejski mObywatel, czyli cyfrowy portfel dla całej UE

Polski cyfrowy portfel na dokumenty – mObywatel – rozwija się coraz ciekawiej, a tymczasem podobne rozwiązanie szykuje dla wszystkich państw członkowskich Unia Europejska. Zapowiada się interesująco, chociaż na pelne wdrożenie systemu przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Od 1 lipca w Unii Europejskiej wchodzi w życie tak zwany paszport covidowy, czyli cyfrowe poświadczenie szczepienia przeciwko COVID-19. Nie będzie to jedyny cyfrowy dokument, jakim będziemy mogli się posługiwać na terenie wspólnoty. Komisja Europejska przyjęła wstępny projekt unijnego odpowiednika aplikacji mObywatel.

Projekt zakłada, że obywatele państw UE, posługując się europejskim portfelem tożsamości cyfrowej, będą mogli jednym kliknięciem w telefonie udowodnić swoją tożsamość i udostępniać dokumenty elektroniczne. Rozwiązanie ma być uznawane w całej Europie.

Projekt przewiduje też, że duże, międzynarodowe platformy internetowe będą zobowiązane do akceptowania europejskich portfeli tożsamości cyfrowej na wniosek użytkownika, na przykład w celu udowodnienia wieku.

Komisja Europejska chce, że tego typu tożsamość cyfrowa pozwoliła obywatelom państw UE wykonywać te same czynności w każdym państwie członkowskim, bez dodatkowych kosztów i przeszkód. Może to być wynajem mieszkania lub otwarcie rachunku bankowego poza naszym krajem pochodzenia, odprawa na lotnisku, jak również złożenie deklaracji podatkowej czy zarejestrowanie się na uniwersytecie europejskim.

Unijny mObywatel ma być bezpieczny i przejrzysty. Będziemy więc mogli zdecydować o tym, ile informacji na swój temat chcemy przekazać, komu i w jakim celu.

Plan zakłada, że państwa członkowskie zaoferują obywatelom i przedsiębiorstwom cyfrowe portfele, w których będą mogli łączyć swoją krajową tożsamość cyfrową z dowodem uwierzytelniającym inne dane osobowe (np. prawo jazdy, dyplomy, rachunek bankowy). Portfele będą mogły być oferowane przez organy publiczne lub podmioty prywatne pod warunkiem ich uznania przez państwa członkowskie.

Nowe europejskie portfele tożsamości cyfrowej umożliwią wszystkim Europejczykom dostęp do usług online bez konieczności korzystania z prywatnych metod identyfikacji lub niepotrzebnego udostępniania danych osobowych. Dzięki temu rozwiązaniu będą mieli pełną kontrolę nad udostępnianymi przez siebie danymi.

Komisja wezwała państwa członkowskie do ustanowienia wspólnego zestawu narzędzi w terminie do września 2022 r. oraz do niezwłocznego rozpoczęcia niezbędnych prac przygotowawczych. Na razie więc pozostaje nam korzystanie z naszego mObywatela.

Źródło zdjęć: Olya Kobruseva z Pexels

Źródło tekstu: Komisja Europejska