Zarezerwuj OnePlus 15, dostaniesz OnePlus Watch 3 i zniżki

OnePlus 15 zadebiutował już w Chinach, a na 13 listopada zapowiedziana jest premiera na całym świecie, w tym w Polsce. Producent zapowiada liczne promocje, a już teraz można skorzystać z oferty Early Bird, skierowanej do tych, którzy są prawie przekonani, że kupią ten model. Promocja organizowana jest na stronie producenta.

W ramach akcji użytkownicy mogą zarezerwować swój egzemplarz modelu OnePlus 15, dokonując wpłaty depozytu w wysokości 99 euro, czyli około 420 zł. Co ważne, zaliczka służy wyłącznie rezerwacji możliwości zakupu na etapie płatności końcowej i nie oznacza zawarcia umowy kupna-sprzedaży, więc w razie czego można się wycofać i odzyskać pieniądze. Depozyt można wpłacać do 13 listopada, do dnia premiery, gdy zostanie ujawniona ostateczna cena telefonu.

Złożenie przedpłaty w trakcie trwania promocji otwiera dostęp do kilku bonusów, które będzie można wykorzystać podczas finalizacji zakupu. Wśród nich znajdują się:

50 euro (ok. 212 zł) zniżki od ceny zakupu,

od ceny zakupu, dodatkowe 50 euro zwrotu gotówki przy udanej wymianie starego urządzenia,

gotówki przy udanej wymianie starego urządzenia, 10% zniżki dla studentów,

dla studentów, możliwość wyboru jednego z darmowych prezentów.

Wśród tych ostatnich można wybrać zegarek OnePlus Watch 3 (obecna cena – około 1300 zł), OnePlus Watch 3 w wersji 43 mm (1099 zł), słuchawki OnePlus Buds Pro 3 (800 zł), tablet OnePlus Pad Lite (1099 zł), a w przypadku wersji 512 GB – limitowanego gimbala DJI Osmo Mobile 7 (ok. 400 zł, tylko 1855 sztuk). Wśród prezentów do wyboru są też akcesoria jak ładowarka czy etui. Dodatkowo kolejne akcesoria można kupić ze zniżkami od 40 do 75%.

OnePlus zastrzega, że ilość prezentów jest ograniczona i obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Z wcześniejszych, podobnych promocji wiadomo, że te najbardziej atrakcyjne prezenty szybko się rozchodzą, więc nie warto zwlekać.

Wpłacona zaliczka służy jedynie do rezerwacji możliwości zakupu w etapie ostatecznej płatności, który potrwa od 13 listopada (od 15:30) do 18 listopada (do 23:59). Po tym terminie niewykorzystane rezerwacje zostaną anulowane, a wpłaty zwrócone w ciągu 1-3 dni roboczych.

Podczas płatności końcowej będzie można wykorzystać kupon o wartości 50 euro, a także skorzystać z programu wymiany urządzeń. Płatności ratalne i dodatkowe oferty sklepowe będą dostępne dopiero na tym etapie.