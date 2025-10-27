OnePlus 15 już jest. W Polsce od listopada

OnePlus 15 pojawiał się w zapowiedziach i przeciekach już od wielu tygodni, więc chińska premiera to tylko kropka nad „i”. Smartfon w nowej generacji doczekał się kilku istotnych zmian w podejściu producenta i nie wszystkie wywołują entuzjazm u fanów marki. Mimo tego OnePlus 15 zapowiada się na jeden z ciekawszych smartfonów najbliższych miesięcy.

OnePlus 15 wyróżnia się całkiem nowym kształtem obudowy. Zamiast okrągłej wyspy aparatów otrzymujemy tym razem moduły w kształcie zaokrąglonych kwadratów. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: czarna, piaskowa i liliowa. Konstrukcja spełnia normy odporności IP66/68/69. Nowym elementem jest wielofunkcyjny przycisk Plus Key zamiast lubianego suwaka Alert Slider.

Z przodu OnePlusa 15 znalazł się płaski ekran z wyjątkowo wąskimi ramkami 1,15 mm. To panel AMOLED LTPO BOE X3 o mniejszej niż w poprzednich generacjach przekątnej 6,78 cala i również zmniejszonej rozdzielczości 1,5K (2772 x 1272). Maksymalna częstotliwość odświeżania wzrosła za to do 165 Hz. Producent obiecuje natywne odświeżanie 165 Hz w wybranych aplikacjach i grach. Wyświetlacz otrzymał ocenę DisplayMate A++ i wykorzystuje autorski chipset P3. W ekran wkomponowany jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Sercem OnePlusa 15 jest oczywiście Snapdragon 8 Elite Gen 5 wspierany przez maksymalnie 16 GB RAM LPDDR5X. Za chłodzenie odpowiada nowy, rozbudowany Glacier Cooling System. Smartfon otrzymał również nowy chip sieciowy G2, który zmniejsza opóźnienia do 65,85% i zapewnia lepszy odbiór sygnału w trudnych warunkach. Pamięć masowa UFS 4.1 sięga nawet 1 TB pojemności. OnePlus 15 zapewnia łączność 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, ma złącze USB 3.2 Gen 1 i symetryczne głośniki stereo.

Zestaw fotograficzny tworzy system DetailMax Engine, a współpraca z marką Hasselbad zakończyła się. Główny aparat z matrycą 50 Mpix (Sony IMX906) i OIS uzupełniony jest przez jednostkę 50 Mpix (OV50D) z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 50 Mpix (ISOCELL JN5) z OIS i teleobiektywem zapewniającym zoom optyczny 3,5x. Z przodu znalazł się aparat 32 Mpix. Telefon nagrywa wideo 4K 120 fps Dolby Vision.

Bateria OnePlus 15 ma imponującą pojemność 7300 mAh i można ją lądować z mocą 120 W przewodowo i 50 W bezprzewodowo. Wszystkim dyryguje Android 16 z ColorOS 16.