Google: Android jest bezpieczniejszy niż iOS. Nowe dane

Nowe badania przytaczane przez Google pokazują, że smartfony z Androidem skuteczniej chronią użytkowników przed wiadomościami SMS od oszustów niż telefony Apple. Według opublikowanego raportu, systemy AI zaimplementowane w Androidzie blokują miesięcznie ponad 10 miliardów prób oszustwa, znacznie więcej niż oferuje system Apple. Na czele pod względem poziomu ochrony znalazły się telefony Google Pixel, które w niezależnych testach udowodniły przewagę nad iPhone’ami.

Jak informuje Google, z badania przeprowadzonego wspólnie z YouGov na grupie 5 tys. użytkowników smartfonów w USA, Indiach i Brazylii wynika, że posiadacze Androida rzadziej nękani są przez próby oszustw SMS.

Z badania wynika, że w tygodniu poprzedzającym ankietę użytkownicy Androida o 58% rzadziej niż użytkownicy iPhone'ów otrzymywali oszukańcze SMS-y. Różnica jest jeszcze większa w przypadku telefonów Google Pixel, a ich właściciele aż o 96% rzadziej niż użytkownicy iPhone’ów narzekali na próby takich oszustw.

Z drugiej strony użytkownicy systemu iOS o 65% częściej niż użytkownicy Androida zgłaszali otrzymanie trzech lub więcej oszukańczych SMS-ów w ciągu tygodnia. Różnica stała się jeszcze bardziej wyraźna po porównaniu iPhone'a z Pixelem – użytkownicy iPhone'a o 136% częściej przyznawali, że otrzymali dużą liczbę wiadomości o oszustwach.

Google chwali się też, że ankietowani użytkownicy Androida o 20% częściej niż użytkownicy iOS opisywali zabezpieczenia swojego urządzenia przed oszustwami jako bardzo skuteczne lub niezwykle skuteczne. Porównując Pixele z iPhonem, użytkownicy iPhone'a o 150% częściej twierdzili, że ich urządzenie w ogóle nie jest skuteczne w powstrzymywaniu oszustw.

Skąd te różnice? Google chwali się, że wprowadza w Androidzie nowe narzędzia ochrony, a system korzysta z zaawansowanych algorytmów AI do blokowania i identyfikowania podejrzanych wiadomości. I tak na przykład domyślna aplikacja Wiadomości Google automatycznie filtruje spam, analizując reputację nadawcy i treść wiadomości. W razie wykrycia spamu przenosi podejrzane SMS-y bezpośrednio do folderu „spam i zablokowane”, aby nie były widoczne. Również Telefon Google automatycznie blokuje znane połączenia spamowe, w czym coraz częściej pomaga AI. Google podkreśla także rolę funkcji RCS, która w minionym miesiącu pozwoliła zablokować ponad 100 mln podejrzanych numerów, ograniczając skalę zjawiska scamów i phishingu.

Na poparcie swoich słów Google przytacza też niezależne badania Counterpoint Research. Wynika z nich, że Android zapewnia domyślną ochronę AI w dziesięciu kluczowych obszarach bezpieczeństwa, podczas gdy iPhone osiąga ten poziom tylko w dwóch. Dotyczy to nie tylko SMS-ów czy spamu telefonicznego, ale także poczty czy przeglądania stron internetowych.