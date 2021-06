mObywatel z nową funkcją. Od dziś w aplikacji Karta Dużej Rodziny

Rządowa aplikacja mObywatel doczekała się kolejnej zmiany. Dziś debiutuje w niej nowy dokument – Karta Dużej Rodziny. Ułatwi to korzystanie z tego udogodnienia, a także przyczyni się do ograniczenia biurokracji.

Od dziś każdy posiadacz Karty Dużej Rodziny – niezależnie od tego, czy do tej pory miał ją w wersji tradycyjnej, elektroniczną czy obu – będzie mógł z niej korzystać dzięki aplikacji mObywatel.

Osoby posiadające wyłącznie Karty tradycyjne nie będą musiały wnioskować o domówienie elektronicznej formy i płacić za to. Dzięki temu Karta Dużej Rodziny stanie się jeszcze bardziej nowoczesna, to także znaczne ograniczenie biurokracji. To bardzo dobra wiadomość dla rodzin