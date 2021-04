mObywatel już z Małopolską Kartą Aglomeracyjną

Rządowa aplikacja mObywatel przeszła ostatnio kilka znaczących zmian. Na tym jednak nie koniec. Zgodnie z zapowiedziami, teraz mieszkańcy Małopolski mogą w niej znaleźć swoje bilety okresowe. Jest to pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i z czasem należy spodziewać się kolejnych.

mObywatel to aplikacja, którą jej twórcy nazywają wirtualnym portfelem na dokumenty. Teraz, obok modułów z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Polski, w mObywatelu pojawił się też dokument regionalny – Małopolska Karta Aglomeracyjna.

Nowa karta to bilet w telefonie

Na czym dokładnie polega nowe, dostępne w naszej aplikacji rozwiązanie? System Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) został zintegrowany z mObywatelem (mTożsamością). Dzięki temu bilety okresowe, kupione przez użytkowników systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna, posiadających kartę MKA lub aplikację iMKA, dostępne są także w aplikacji mObywatel. Oznacza to, że mieszkańcy Małopolski otrzymali nowy nośnik swoich biletów. To efekt porozumienia, które w połowie ubiegłego roku podpisali minister cyfryzacji, Marszałek i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Stale pracujemy nie tylko nad rozwijaniem aplikacji mObywatel i jej nowymi funkcjonalnościami, ale i nad różnymi możliwościami jej zastosowania. A tych jest naprawdę wiele. Rozmawiamy już z kolejnymi samorządami, które podobnie jak Małopolska, chcą zintegrować swoje rozwiązania z naszym. To spora wygoda dla mieszkańców

– mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Małopolska Karta Aglomeracyjna (MKA) to zrealizowany przez Województwo Małopolskie system zarządzania transportem, z którego mogą korzystać mieszkańcy regionu, ale i turyści. To nowoczesne rozwiązanie, integrujące funkcjonujące w regionie usługi związane z publicznym transportem zbiorowym. Elementem systemu jest także mobilna aplikacja iMKA. Komunikacja miejska w Krakowie i w Tarnowie, kolej aglomeracyjna, parkingi Park&Ride, bilety okresowe i jednorazowe - to wszystko użytkownikom zarejestrowanym w systemie MKA udostępnia iMKA.

Źródło tekstu: Cyfryzacja KPRM