WhatsApp rezygnuje z haseł. Teraz wystarczysz ty sam
WhatsApp zaprezentował nowość, dzięki której nasze dane mają być bezpieczniejsze. Koniec z zapamiętywaniem hasła.
WhatsApp wprowadza nowość do swojego komunikatora. Już nie musimy zapamiętywać haseł, a tym bardziej długich kluczy odzyskiwania. Teraz wystarczymy my sami.
WhatsApp zwiększa zabezpieczenia
Jeden z najpopularniejszych komunikatorów na świecie wprowadził możliwość biometrycznego szyfrowania historii wiadomości. Użytkownicy mogą skorzystać z odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub wzoru odblokowywania na ekranie smartfona. Dzięki temu nie trzeba już pamiętać ani hasła, ani zapisywać długiego klucza odzyskiwania.
Nowość zostanie wprowadzona dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych. Mogą z niej skorzystać zarówno posiadacze sprzętów z Androidem, jak i iOS. W tym celu wystarczy wejść w ustawienia i kopie zapasowe czatu. Musicie jednak wiedzieć, że nowość wprowadzana jest falami, więc niektórzy jeszcze mogą nie mieć jej na swoich telefonach. Potrzeba cierpliwości.
Szyfrowanie biometryczne jest nie tylko bezpieczniejsze od haseł i kluczy odzyskiwania, ale też znacznie wygodniejsze z perspektywy użytkowników. Często na WhatsAppie trzymamy nie tylko wiadomości tekstowe, ale też głosowe, a nawet zdjęcia. Dla wielu osób może to być ogromna baza wspomnień, którą warto zachować.