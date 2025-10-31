Humanoidalny robot NEO skończy jak autonomiczny sklep Amazona

Kilkadziesiąt lat temu snuto wizje robotów-służących, którzy mogliby wykonywać za nas podstawowe obowiązki domowe. Firma 1X pokazała jej realizację, prezentując swojego robota NEO. Problem w tym, że to raczej prezentacja idei, a nie technologii samej w sobie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Robot NEO nie taki autonomiczny

Prezentacja zwala z nóg: mamy tu humanoidalnego robota, który przygotowuje pranie, zmywa naczynia, sprząta, przynosi i odnosi przedmioty, a nawet opuszcza po nas deskę w toalecie. Dodatkowo można z nim nawet porozmawiać, chociaż rzecz jasna nie o filozofii, sensie istnienia i ucisku maszyn przez ludzi, który musi zakończyć się krwawym buntem, ale o rzeczach dotyczących naszego domu.

Problem w tym, że to sprzedawanie marzeń, a nie gotowego produktu. Oczywiście, robot jak najbardziej istnieje. Potrafi nawet sam otworzyć drzwi wejściowe. Robi to co prawda dość ślamazarnie i nieudolnie, ale skutecznie. Problem w tym, że nie zarządza nim AI, ani żaden inny system. Zamiast tego mamy człowieka z goglami VR w drugim pomieszczeniu, który wykonuje ruchy robota.