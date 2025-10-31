Tech

Creative Labs powraca z modułowym hubem audio Sound Blaster Re:Imagine

Creative Technology, twórca legendarnych kart dźwiękowych Sound Blaster, które zrewolucjonizowały audio w PC w latach 90., ogłosiła premierę urządzenia Sound Blaster Re:Imagine. To modułowy hub audio nowej generacji, który zadebiutował 28 października 2025 roku na platformie Kickstarter i osiągnął cel finansowania w zaledwie 20 minut.​

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 18:15
0
Re:Imagine? Ale o co w ogóle chodzi?

Re:Imagine to znacznie więcej niż klasyczna karta dźwiękowa. Urządzenie przypomina panel do zarządzania Elgato Stream Deck, ale skupia się wyłącznie na audio. Jego największą zaletą jest modułowość – magnetycznie mocowane komponenty, w tym 3-calowy ekran dotykowy, czteroprzyciskowy panel, pokrętło obrotowe i podwójne suwaki, można dowolnie przestawiać na jednostce bazowej. Podstawowa wersja Horizon oferuje pięć gniazd, a rozszerzona Vertex – sześć.​

Serce urządzenia stanowi ośmiordzeniowy procesor ARM z jednostką NPU (6 TOPS), 8 GB RAM i 16 GB pamięci flash. Hub wyposażono w wysokiej klasy 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący audio 384 kHz, który może zasilić słuchawki do 300 omów oraz duże głośniki studyjne. Dostępne są porty USB-C, wejścia mikrofonowe i liniowe, optyczne wyjście Toslink oraz obsługa Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.​

Re:Imagine działa na systemie Linux i może funkcjonować autonomicznie lub jako hub podłączony do PC. Platforma jest w pełni otwarta – Creative oferuje pełny dostęp root, SDK i przykładowy kod źródłowy, zachęcając społeczność do tworzenia własnych aplikacji. Na start dostępne są aplikacje AI, w tym DJ generujący muzykę, emulator DOS do retro gier oraz nostalgiczne powroty Dr. Sbaitso i Sound Blaster Parrot.​

Cena urządzenia w wersji early bird na Kickstarterze to 329 USD (około 1215 zł), przy planowanej detalicznej cenie 500 USD (1846 zł). Wysyłka zaplanowana jest na czerwiec-lipiec 2026 roku.

kickstarter sound blaster Creative Labs Sound Blaster Re:Imagine
Zródła zdjęć: Creative Labs
Źródła tekstu: Creative Labs, oprac. wł