Creative Labs powraca z modułowym hubem audio Sound Blaster Re:Imagine

Re:Imagine? Ale o co w ogóle chodzi?

Re:Imagine to znacznie więcej niż klasyczna karta dźwiękowa. Urządzenie przypomina panel do zarządzania Elgato Stream Deck, ale skupia się wyłącznie na audio. Jego największą zaletą jest modułowość – magnetycznie mocowane komponenty, w tym 3-calowy ekran dotykowy, czteroprzyciskowy panel, pokrętło obrotowe i podwójne suwaki, można dowolnie przestawiać na jednostce bazowej. Podstawowa wersja Horizon oferuje pięć gniazd, a rozszerzona Vertex – sześć.​

Serce urządzenia stanowi ośmiordzeniowy procesor ARM z jednostką NPU (6 TOPS), 8 GB RAM i 16 GB pamięci flash. Hub wyposażono w wysokiej klasy 32-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC) obsługujący audio 384 kHz, który może zasilić słuchawki do 300 omów oraz duże głośniki studyjne. Dostępne są porty USB-C, wejścia mikrofonowe i liniowe, optyczne wyjście Toslink oraz obsługa Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.0.​

Re:Imagine działa na systemie Linux i może funkcjonować autonomicznie lub jako hub podłączony do PC. Platforma jest w pełni otwarta – Creative oferuje pełny dostęp root, SDK i przykładowy kod źródłowy, zachęcając społeczność do tworzenia własnych aplikacji. Na start dostępne są aplikacje AI, w tym DJ generujący muzykę, emulator DOS do retro gier oraz nostalgiczne powroty Dr. Sbaitso i Sound Blaster Parrot.​