Samsung stawia na Intela. Nadciąga lekki laptop z Panther Lake

Na początku tego miesiąca Intel zaprezentował oficjalnie nowe procesory mobilne z rodziny Panther Lake. Seria ta ma zadebiutować na rynku w styczniu - na targach CES 2026 w Las Vegas (USA), a więc producenci szykują już swoje maszyny. Dotyczy to również Samsunga, na co wskazuje najnowszy wpis w bazie wyników Geekbench.

Niestety benchmark na bazie ONNX niewiele mówi o realnej wydajności

Wygląda na to, że Koreańczycy planują zaoferować lekkiego i smukłego notebooka w postaci Samsung Galaxy Book6 Pro. Zasilany on będzie przez CPU ze średniej półki, a dokładnie Intel Core Ultra 5 338H. Mowa o 12-rdzeniowej (4P+4E+4LP-E) jednostce z taktowaniem do 4,7 GHz.

Dopełni to układ graficzny Intel ARC B370 oferujący 4 rdzenie Xe3. Niestety, trudno cokolwiek powiedzieć o wydajności. Inżynier Samsunga uruchomił chyba najmniej przydatny benchmark w ramach pakietu Geekbench. Nie przekłada się on na wydajność w grach i programach, nie mówi nic o iGPU, a zadania AI i tak będą realizowane przez NPU.