Sprzęt

Samsung stawia na Intela. Nadciąga lekki laptop z Panther Lake

Już niedługo rynek zaleje masa urządzeń z nowymi układami od Niebieskich. Wielu producentów ma już ukończone projekty, które są właśnie testowane.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:01
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Samsung stawia na Intela. Nadciąga lekki laptop z Panther Lake

Na początku tego miesiąca Intel zaprezentował oficjalnie nowe procesory mobilne z rodziny Panther Lake. Seria ta ma zadebiutować na rynku w styczniu - na targach CES 2026 w Las Vegas (USA), a więc producenci szykują już swoje maszyny. Dotyczy to również Samsunga, na co wskazuje najnowszy wpis w bazie wyników Geekbench.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety benchmark na bazie ONNX niewiele mówi o realnej wydajności

Wygląda na to, że Koreańczycy planują zaoferować lekkiego i smukłego notebooka w postaci Samsung Galaxy Book6 Pro. Zasilany on będzie przez CPU ze średniej półki, a dokładnie Intel Core Ultra 5 338H. Mowa o 12-rdzeniowej (4P+4E+4LP-E) jednostce z taktowaniem do 4,7 GHz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ676W 15.6" IPS i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook 15 X1502VA-BQ676W 15.6" IPS i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
-260.91 zł
2599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2339.08 zł
Laptop DELL G15 5530-8279 15.6" 165Hz i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3 Linux, Funkcje AI
Laptop DELL G15 5530-8279 15.6" 165Hz i7-13650HX 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX4050 DLSS 3 Linux, Funkcje AI
-725 zł
6199 zł - najniższa cena
Kup teraz 5474 zł
Laptop ASUS ExpertBook B1503CVA-S72841W 15.6" IPS i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS ExpertBook B1503CVA-S72841W 15.6" IPS i5-1334U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
2699 zł - najniższa cena
Kup teraz 2699 zł
Advertisement

Dopełni to układ graficzny Intel ARC B370 oferujący 4 rdzenie Xe3. Niestety, trudno cokolwiek powiedzieć o wydajności. Inżynier Samsunga uruchomił chyba najmniej przydatny benchmark w ramach pakietu Geekbench. Nie przekłada się on na wydajność w grach i programach, nie mówi nic o iGPU, a zadania AI i tak będą realizowane przez NPU.

Samsung stawia na Intela. Nadciąga lekki laptop z Panther Lake

Mimo wszystko wygląda na to, że dostępność laptopów z Panther Lake będzie dobra. Na koniec warto przypomnieć, że planowane jest aż 12 różnych procesorów. Najmocniejszy z nich - Core Ultra X9 388H - zaoferuje 16 rdzeni dla CPU (4P+8E+4LP-e) i 12 dla iGPU, najsłabszy zaś - Core Ultra 3 320U - to tylko 6 rdzeni (2P+0E+4LP-E) i 4 jednostki Xe3.

Image
telepolis
Geekbench Intel laptop samsung Intel Panther Lake Samsung Galaxy Book6 Pro Intel Core Ultra 5 338H
Zródła zdjęć: Galaxus, Geekbench
Źródła tekstu: oprac. własne