Nieufność wobec Chin rośnie. TP-Link może zostać zakazany
Jak łatwo się domyślić, TP-Link wszystkiemu zaprzecza. Wątpliwości ma jednak coraz więcej amerykańskich organów - zwłaszcza po ubiegłorocznych atakach.
Nie tylko Europa (w tym i Polska) coraz mniej przychylnie patrzy na chińskich producentów. Rząd USA rozważa całkowity zakaz sprzedaży routerów TP-Link po ponad roku intensywnych dochodzeń prowadzonych przez kilka agencji federalnych. Propozycję złożył Departament Handlu, a poparcia udzieliły mu m.in. Departament Sprawiedliwości, Departament Obrony oraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego.
TP-Link oferuje sprzęt sieciowy taniej niż konkurencja
Biały Dom ma poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego z powodu powiązań TP-Linka z Chinami, czemu sama firma stanowczo zaprzecza. Chiński producent twierdzi, że działalność będzie kontynuowana bez zmian, a w przypadku wprowadzenia zakazu przedsiębiorstwo jest gotowe do podjęcia kroków prawnych przeciwko ewentualnemu niesprawiedliwemu traktowaniu.
TP-Link kontroluje około 65% amerykańskiego rynku routerów (w Europie mówi się o około 40%), oferując sprzęt w niższych cenach niż konkurencja. I to właśnie ta dominacja stała się jednym z powodów dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości. Z kolei Departament Handlu bada działalność firmy od ubiegłego roku, po cyberatakach Salt Tycoon na amerykańskich dostawców telekomunikacyjnych.
TP-Link konsekwentnie odrzuca zarzuty o powiązania z chińskim wywiadem. Chociaż macierzysta firma TP-Link Technologies ma siedzibę w Chinach, to w 2022 roku wydzielono z niej TP-Link Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a produkcja sprzętu odbywa się w Wietnamie od 2018 roku. Poniżej dostępne jest oficjalne oświadczenie:
Żadna agencja ani Biały Dom nie podjęły dotąd oficjalnych działań ani nie potwierdziły tych zarzutów. Artykuł donosi, że Departament Handlu może ostatecznie zdecydować się nie wprowadzać zakazu lub dojść z TP-Link do porozumienia w innej formie.
TP-Link Systems stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia, jakoby jej produkty stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Firma pozostaje w pełni zaangażowana w dostarczanie bezpiecznych i wysokiej jakości produktów na rynek amerykański. Jak przekazano The Washington Post, wszelkie obawy rządu wobec TP-Link można w pełni rozwiązać poprzez rozsądne działania, takie jak przeniesienie części funkcji rozwojowych do USA, inwestowanie w cyberbezpieczeństwo oraz zachowanie pełnej przejrzystości.
TP-Link będzie nadal współpracować z Departamentem Handlu USA, aby w pełni zrozumieć i odpowiedzieć na wszelkie zastrzeżenia ze strony rządu. Firma zastrzega sobie również wszelkie prawa prawne jako spółka amerykańska do zakwestionowania każdego nieuzasadnionego lub niesprawiedliwego działania wobec TP-Link. Przedsiębiorstwo w pełni oczekuje, że będzie kontynuować działalność bez zakłóceń i utrzyma sprzedaż na rynku amerykańskim bez przerw.