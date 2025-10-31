Sprzęt

Nieufność wobec Chin rośnie. TP-Link może zostać zakazany

Jak łatwo się domyślić, TP-Link wszystkiemu zaprzecza. Wątpliwości ma jednak coraz więcej amerykańskich organów - zwłaszcza po ubiegłorocznych atakach.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:01
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nieufność wobec Chin rośnie. TP-Link może zostać zakazany

Nie tylko Europa (w tym i Polska) coraz mniej przychylnie patrzy na chińskich producentów. Rząd USA rozważa całkowity zakaz sprzedaży routerów TP-Link po ponad roku intensywnych dochodzeń prowadzonych przez kilka agencji federalnych. Propozycję złożył Departament Handlu, a poparcia udzieliły mu m.in. Departament Sprawiedliwości, Departament Obrony oraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Dalsza część tekstu pod wideo

TP-Link oferuje sprzęt sieciowy taniej niż konkurencja

Biały Dom ma poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego z powodu powiązań TP-Linka z Chinami, czemu sama firma stanowczo zaprzecza. Chiński producent twierdzi, że działalność będzie kontynuowana bez zmian, a w przypadku wprowadzenia zakazu przedsiębiorstwo jest gotowe do podjęcia kroków prawnych przeciwko ewentualnemu niesprawiedliwemu traktowaniu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router ASUS ZenWiFi AX mini XD4 Plus 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Czarny (2 szt.)
Router ASUS ZenWiFi AX mini XD4 Plus 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh, Czarny (2 szt.)
0 zł
489.81 zł - najniższa cena
Kup teraz 489.81 zł
Router TP-LINK Deco BE25 2.4 / 5 GHz, Wi-Fi Mesh (3 szt.)
Router TP-LINK Deco BE25 2.4 / 5 GHz, Wi-Fi Mesh (3 szt.)
0 zł
1019 zł - najniższa cena
Kup teraz 1019 zł
Router ASUS RT-AX52 AX1800 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router ASUS RT-AX52 AX1800 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
0 zł
183.55 zł - najniższa cena
Kup teraz 183.55 zł
Advertisement

TP-Link kontroluje około 65% amerykańskiego rynku routerów (w Europie mówi się o około 40%), oferując sprzęt w niższych cenach niż konkurencja. I to właśnie ta dominacja stała się jednym z powodów dochodzenia prowadzonego przez Departament Sprawiedliwości. Z kolei Departament Handlu bada działalność firmy od ubiegłego roku, po cyberatakach Salt Tycoon na amerykańskich dostawców telekomunikacyjnych.

TP-Link konsekwentnie odrzuca zarzuty o powiązania z chińskim wywiadem. Chociaż macierzysta firma TP-Link Technologies ma siedzibę w Chinach, to w 2022 roku wydzielono z niej TP-Link Systems z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a produkcja sprzętu odbywa się w Wietnamie od 2018 roku. Poniżej dostępne jest oficjalne oświadczenie:

Żadna agencja ani Biały Dom nie podjęły dotąd oficjalnych działań ani nie potwierdziły tych zarzutów. Artykuł donosi, że Departament Handlu może ostatecznie zdecydować się nie wprowadzać zakazu lub dojść z TP-Link do porozumienia w innej formie.

TP-Link Systems stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia, jakoby jej produkty stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Firma pozostaje w pełni zaangażowana w dostarczanie bezpiecznych i wysokiej jakości produktów na rynek amerykański. Jak przekazano The Washington Post, wszelkie obawy rządu wobec TP-Link można w pełni rozwiązać poprzez rozsądne działania, takie jak przeniesienie części funkcji rozwojowych do USA, inwestowanie w cyberbezpieczeństwo oraz zachowanie pełnej przejrzystości.

TP-Link będzie nadal współpracować z Departamentem Handlu USA, aby w pełni zrozumieć i odpowiedzieć na wszelkie zastrzeżenia ze strony rządu. Firma zastrzega sobie również wszelkie prawa prawne jako spółka amerykańska do zakwestionowania każdego nieuzasadnionego lub niesprawiedliwego działania wobec TP-Link. Przedsiębiorstwo w pełni oczekuje, że będzie kontynuować działalność bez zakłóceń i utrzyma sprzedaż na rynku amerykańskim bez przerw.

TP-Link dla Tom's Hardware
Image
telepolis
chiny szpiegostwo tp-link usa Stany Zjednoczone cyberszpiegostwo szpiegostwo komputerowe
Zródła zdjęć: Shutterstock / rafastockbr
Źródła tekstu: Washington Post, Tom's Hardware, oprac. własne