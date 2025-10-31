Nieufność wobec Chin rośnie. TP-Link może zostać zakazany

Żadna agencja ani Biały Dom nie podjęły dotąd oficjalnych działań ani nie potwierdziły tych zarzutów. Artykuł donosi, że Departament Handlu może ostatecznie zdecydować się nie wprowadzać zakazu lub dojść z TP-Link do porozumienia w innej formie.



TP-Link Systems stanowczo odrzuca wszelkie oskarżenia, jakoby jej produkty stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Firma pozostaje w pełni zaangażowana w dostarczanie bezpiecznych i wysokiej jakości produktów na rynek amerykański. Jak przekazano The Washington Post, wszelkie obawy rządu wobec TP-Link można w pełni rozwiązać poprzez rozsądne działania, takie jak przeniesienie części funkcji rozwojowych do USA, inwestowanie w cyberbezpieczeństwo oraz zachowanie pełnej przejrzystości.



TP-Link będzie nadal współpracować z Departamentem Handlu USA, aby w pełni zrozumieć i odpowiedzieć na wszelkie zastrzeżenia ze strony rządu. Firma zastrzega sobie również wszelkie prawa prawne jako spółka amerykańska do zakwestionowania każdego nieuzasadnionego lub niesprawiedliwego działania wobec TP-Link. Przedsiębiorstwo w pełni oczekuje, że będzie kontynuować działalność bez zakłóceń i utrzyma sprzedaż na rynku amerykańskim bez przerw.

TP-Link dla Tom's Hardware