Paszport covidowy: kiedy tak naprawdę zacznie działać i jak będzie można z niego skorzystać?

Wczoraj rząd ogłosił z dumą, że tak zwany paszport covidowy, czyli Unijny Certyfikat COVID, można już pobrać z Internetowego Konta Pacjenta. By jednak w praktyce skorzystać z tego rozwiązania, trzeba jeszcze poczekać. Jak długo i jak w praktyce skorzystać z tego dokumentu?

Dokument potocznie nazywany „paszportem covidowym”, czyli Unijny Certyfikat COVID (UCC), jest wzajemnie uznawanym w Unii Europejskiej poświadczaniem, które zawiera kod QR i unikatowy identyfikator. Dane te ułatwiają weryfikację podróżnego pod względem ryzyka epidemicznego, a paszport ma ułatwić przemieszczanie się po UE w czasach epidemii.

Certyfikat można już teraz pobrać z Internetowego Konta Pacjenta w postaci pliku PDF nadającego się do prezentacji na urządzeniach mobilnych i do wydruku. Niestety, w tej chwili możliwości wykorzystania UCC w praktyce są nieco ograniczone. Rządowa aplikacja „Zaszczepieni”, która, która umożliwia potwierdzenie, że ktoś jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie działa z UCC. Jednocześnie paszportu nie ma w mObywatelu i mojeIKP, a na granicy dokument może jeszcze nie być w pełni uznawany.

Paszport covidowy: kiedy będzie naprawdę działać?

W mObywatelu już jest dostępny certyfikat o zaszczepieniu, jednak nie jest to unijny certyfikat (UCC), a krajowe zaświadczenie. Jak się okazuje, takie zaświadczenie pobrało już ponad pół miliona użytkowników, jednak na granicy na nic się nie przyda. Dostępny w mObywatelu kod nie zawiera informacji, które potrzebne będą podczas przekraczania granicy.

Do 25 czerwca pojawi się aktualizacja aplikacji mObywatel, a wraz z nią – zamiast krajowych zaświadczeń pojawią się uznawane w krajach Unii Europejskiej Certyfikaty COVID, wraz z tłumaczeniem na język angielski. Od tego momentu będzie można trzymać swój paszport covidowy razem z innymi dokumentami w aplikacji mObywatel. Jej użytkownik, wybierając się na wakacje w UE, będzie mógł pokazać na ekranie swojego telefonu dostępny tam kod QR, a to ułatwi mu dalszą podróż. Z zapowiedzi rządu wynika także, że ta sama funkcja pojawi się w aplikacji mojeIKP, ale data wydania nowej wersji tego narzędzie nie została potwierdzona. Oczywiście wydruk z kodem również będzie uznawany.

Co jednak ważne w tej chwili kraje Unii Europejskiej nie są jeszcze zobowiązane do uznawania paszportu covidowego. Mogą, ale nie muszą tego robić. Niepewność zniknie 1 lipca – wtedy zaczną obowiązywać unijne przepisy regulujące tę kwestię. Wtedy też UCC stanie się w pełni obowiązującym dokumentem.

Trzeba więc zaczekać do 25 czerwca, by paszport covidowy zawitał do aplikacji na smartfony, a do 1 lipca – by zyskał pełną moc podczas podróży. Poza pobraniem pliku PDF z IKP certyfikat otrzymać można również w postaci wydruku papierowego w punkcie szczepień, a także od lekarza lub pielęgniarki w przychodni.

Paszport covidowy będzie wystawiany trzem grupom. Po pierwsze – zaszczepionym. Z rządowych zapowiedzi wynika, że docelowo Unijny Certyfikat COVID będą mogły pobrać tylko osoby, które są w pełni zaszczepione – otrzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat będzie ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki. Drugą grupą uprawnioną do tego dokumentu są osoby, które otrzymały negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu to 48 godzin), a trzecią to te, które wyzdrowiały po COVID-19 (certyfikat jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

