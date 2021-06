Możesz dostać mandat za korzystanie z telefonu na przejściu dla pieszych

Od 1 czerwca 2021 roku w życie weszły nowe przepisy o ruchu drogowym. Wprowadzają one między innymi zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych.

Od 1 czerwca obowiązują nowe przepisy o ruchu drogowym. Zdecydowanie najważniejszą i zarazem najgłośniejszą zmianą jest wprowadzenie pierwszeństwa pieszych na przejściach nie tylko, gdy już się na nich znajdują, ale także dopiero gdy na nie wchodzą. Oprócz tego nowe przepisy wprowadzają też obowiązki i zakazy dla pieszych, wśród których znajduje się zakaz korzystania ze smartfonów w trakcie przechodzenia przez jezdnię.

Zakaz korzystania ze smartfona na przejściu dla pieszych

W myśl nowych przepisów piesi, w trakcie przechodzenia przez jezdnię lub torowisko (w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych), nie mogą korzystać ze smartfonów i innych urządzeń elektronicznych w sposób, który ogranicza możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu. W praktyce oznacza to, że w trakcie przechodzenia przez jednię, torowisko lub przejście dla pieszych trzeba odpuścić sobie przeglądanie Facebooka lub odpisywanie na SMS-a. Niby oczywiste, a jednak wiele osób o tym zapomina. Niezastosowanie się do przepisu grozi mandatem, ale każda sytuacja będzie podlegała osobistej interpretacji danego funkcjonariusza.

fot. Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Oprócz tego nowe przepisu ujednolicają prędkość w terenie zabudowanym. Od teraz przestał obowiązywać limit 60 km/h w godzinach nocnych i przez całą dobę musimy jeździć maksymalnie z prędkością 50 km/h. Poza tym na drogach ekspresowych i autostradach jesteśmy zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości od samochodu przed nami. Według nowych przepisów to (w metrach) połowa naszej prędkości. W praktyce przy jeździe 140 km/h oznacza to odległość co najmniej 70 metrów.

