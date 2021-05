LG dzisiaj kończy produkcję smartfonów

LG powoli odchodzi z rynku smartfonów. Dział mobilny jeszcze nie ulega likwidacji, ale produkcja nowych urządzeń dobiegła końca właśnie dzisiaj.

LG w tym roku ogłosił, że oficjalnie opuści rynek mobilny, na którym pojawił się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia. Nie będzie to jednak wyjście błyskawiczne - firma nie chce pozostawić klientów na lodzie. Dział mobilny będzie istnieć do lipca, a usługi posprzedażowe (np. wymiana wyświetlacza czy akumulatora) będą dostępne nawet przez cztery kolejne lata. Niektóre smartfony LG otrzymają Androida 12, a inne nawet Androida 13. Jednocześnie sprzedaż smartfonów będzie trwać do opróżnienia magazynów.

Będą one jeszcze pełne przez kilka miesięcy - produkcja telefonów dobiegła końca dopiero teraz. Największa fabryka smartfonów LG w Wietnamie będzie głównie produkować teraz artykuły gospodarstwa domowego i telewizory. To właśnie sektor AGD jest największą siłą LG, gdzie Koreańczycy ostatnio prześcignęli swojego głównego rywala, jakim jest Whirlpool. Większość pracowników działu mobilnego na świecie również przejdzie do segmentu AGD. Część fabryk zajmie się jednak produkcją akcesoriów związanych z fotografią.

Źródło tekstu: twitter (frontron)