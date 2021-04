LG podał listę smartfonów, które dostaną Androida 12 i Androida 13

Koniec lipca 2021 roku to również koniec działu mobilnego firmy LG. Niektóre smartfony tego producenta, które są już na rynku, mogą jednak liczyć na aktualizację oprogramowania do Androida 12, a nawet Androida 13. Koreański producent właśnie potwierdził ich listę.

Smartfonowy biznes LG od dawna przynosił straty, więc koreański producent w końcu zdecydował się na wygaszenie działu mobilnego. Ma to nastąpić ostatecznie do 31 lipca tego roku. Na rynek wciąż jednak trafiają smartfony LG, na które użytkownicy wydali czasem niemałe pieniądze. Na szczęście producent nie pozostawi ich samych sobie i nadal będzie udostępniał aktualizacje oprogramowania i nowe wersje Androida, w niektórych przypadkach do Androida 13 włącznie.

Niemiecki oddział LG opublikował na swojej stronie internetowej listę telefonów, które otrzymają Androida 11. W przypadku modelu LG Velvet 5G proces miał ruszyć w kwietniu tego roku, oprogramowanie dla innych jest testowane i ma zostać udostępnione w 3 kwartale tego roku dla LG G8X, a w czwartym kwartale dla LG Velvet 4G, LG G8S, LG Wing, LG K52 i LG K42. Koreańska strona LD uzupełnia tę listę o modele V50, V50S, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92 i Q9 One, ale nie podaje informacji o dacie update'u.

Android 12 i Android 13 dla smartfonów LG

Koreańska strona internetowa LG podaje też informacje na temat tego, które modele smartfonów otrzymają Androida 12 i Androida 13. Szczegóły w tabeli poniżej.

Smartfon Android 12 Android 13 LG Wing TAK TAK LG Velvet 5G TAK TAK LG Velvet 4G TAK TAK LG V50S TAK NIE LG V50 TAK NIE LG G8 TAK NIE LG Q31 TAK NIE LG Q52 TAK NIE LG Q92 TAK NIE



