Google I/O 2021 ruszy 18 maja. W wydarzeniu online może wziąć udział każdy

Już za nieco ponad miesiąc, 18 maja ruszy konferencja dla deweloperów Google I/O 2021. Z uwagi na wciąż trwającą pandemię Covid-19, wydarzenie odbędzie się całkowicie online, a będzie mógł w nim wziąć udział każdy chętny, za darmo.

Pod adresem events.google.com/io ruszyła rejestracja na konferencję dla deweloperów Google I/O 2021. Po dwuletniej przerwie (Google I/O 2020 zostało odwołane), amerykański gigant pokaże swoje nowości, w tym - prawdopodobnie - oficjalnie zaprezentuje to, co czeka nas w najnowszej wersji jego mobilnego systemu operacyjnego, Androidzie 12.

Tegoroczne wydarzenie odbędzie się całkowicie online w dniach od 18 do 20 maja. Podobnie jak zbliżająca się konferencja Apple'a, Google I/O będzie miało charakter wirtualny z możliwością darmowego uczestnictwa przez każdego chętnego. Wystarczy się zarejestrować.

Google I/O 2021 będzie wypełnione wirtualnymi prezentacjami i warsztatami poświęconymi nowościom firmowym i produktowym. Uczestnicy będą mogli zarejestrować się na sesje pytań i odpowiedzi, prowadzone przez instruktorów, a wydarzenia AMA (Ask Me Anything) będą odbywać się z ekspertami od produktów Google. Będą też spotkania, podczas których uczestnicy będą mogli rozmawiać ze sobą.

Podczas rejestracji Google pyta o preferowane tematy, dzięki czemu do uczestnika trafią odpowiednie powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach. Formularz rejestracyjny kończy się pytaniem do CEO Google na temat przyszłości technologii. Pytanie to może zostać wykorzystane przez Google'a.

Źródło tekstu: Google