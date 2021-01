Android 12: App Pairs to nowy sposób na multitasking

Mamy kolejne informacje o nowościach w systemie Android 12. Zmieni się sposób pracy na podzielonym ekranie i zostanie poprawiona obsługa kontrolerów do gier.

Dwie aplikacje działają jak jedna

Google pracuje nad zmianą tego, jak uruchamiamy aplikacje na podzielonym ekranie na Androidzie. Android 12 ma wprowadzić coś, co widzieliśmy już w nakładkach niektórych producentów – pary aplikacji. Będzie można przygotować skróty uruchamiające dwie aplikacje zupełnie tak, jakby to była jedna.

Google idzie jednak o krok dalej niż Samsung czy LG. Dwie aplikacje połączone w parę będą traktowane jako jedno zadanie przez menedżera uruchomionych aplikacji. W konsekwencji w końcu będzie można wyjść z tego widoku do innej apki, a potem do niego wrócić bez ponownego układania ich na ekranie obok siebie. Redakcja 9to5 Google przygotowała wizualizację, jak to może wyglądać:

Przecieki o funkcji App Pairs są dość niejasne, ale można z nich wyciągnąć jeszcze jedną ważną informację o Androidzie 12. Pasek dzielący dwie aplikacje zyska nowe funkcje i będzie bardziej elastyczny. Będzie tam na przykład skrót to zamieniania aplikacji miejscami, jak na tabletach Samsunga. Na Androidzie 12 to zadanie będzie wymagało dotknięcia separatora dwa razy.

Lepsza obsługa kontrolerów

Kolejne informacje o Androidzie 12 wymieniają poprawioną obsługę kontrolerów. Konkretnie chodzi o wibracje – ważny element informacji zwrotnych w wielu grach. Aktualnie ten system działa… średnio. To loteria, czy podłączony kontroler będzie wibrował, czy nie. Jest za to pewne, że nie będzie wibrować tak, jak życzyliby sobie autorzy gry. Android ma API pozwalające na kontrolowanie pracy silniczków kontrolerów, ale nie ma tam choćby kontroli amplitudy drgań.

W erze rosnącej popularności mobilnego grania i strumieniowania gier z chmury po prostu nie wypada, by nasze telefony miały taki problem. Niestety nie wszystkie kontrolery będą działać prawidłowo. Android wykorzysta do tego biblioteki Linuxa, więc lista kompatybilności będzie identyczna.

Spodziewamy się, że pierwsze deweloperskie wydania Androida 12 pojawią się już w połowie lutego.