Android 12: hibernacja aplikacji zwolni miejsce

Google szykuje już Androida 12 i spodziewamy się, że testowe wydania pojawią się za miesiąc. Google jeszcze nie podaje żadnych szczegółów, ale nieco już zdradził kod źródłowy.

Część kodu, która trafi do Androida 12 w wersji Developer Preview, jest już widoczna w bazie Android Open Source Project. Załoga XDA Developers przeanalizowała dostępne fragmenty i znalazła dowody na to, że Android 12 wprowadzi możliwość hibernowania aplikacji. Co to znaczy? Nie ma jeszcze pewności, ale ma to związek z oszczędnością miejsca w pamięci masowej telefonu.

Według opisu z kodu źródłowego, mechanizm hibernacji aplikacji ma za zadanie:

zarządzanie stanem hibernacji aplikacji. To stan, do którego aplikacja może przejść, gdy nie jest aktywnie używana w celu optymalizacji pamięci masowej.

Opis brzmi, jakby Android 12 mógł skompresować pliki rzadko używanych aplikacji, by zwolnić miejsce. Niestety kod źródłowy nie zdradza żadnych szczegółów, jak ten system miałby działać. Mowa tu o klasie PermissionController, ale nie wiemy, co się w niej znajduje i jakie przyjmuje kryteria. W efekcie nie wiemy jeszcze, czy będzie można ręcznie włączyć i wyłączyć hibernację dla jakiejś aplikacji, a jest to sprawa dość istotna. Jest niemal pewne, że „odhibernowanie” aplikacji wpłynie na czas jej uruchamiania.

Zobacz: Android 12 pozwoli na aktualizacje systemowe za pomocą Sklepu Google Play

Zobacz: Android 12 ułatwi korzystanie z innych sklepów niż Google Play

Trzeba też zaznaczyć, że opisywany fragment nie został jeszcze włączony do głównej gałęzi rozwojowej Androida 12. Możliwe, że hibernowanie aplikacji to eksperyment, który nigdy nie trafi do szerokiego grona odbiorców. Jeśli jednak Google ma to w planach, w najbliższych dniach na pewno dowiemy się więcej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: XDA Developers

Źródło tekstu: XDA Developers