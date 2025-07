Nowe usługi w mObywatelu. Brakuje tylko jednego

Nasz pakiet cyfryzacji i deregulacji to realne zmiany w prawie, które pozwalają administracji działać szybciej, prościej i skuteczniej – dzięki temu możemy wprowadzać nowe usługi bez mnożenia dokumentów i procedur. Tak budujemy nowoczesne państwo

Sejm przyjął już poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o aplikacji mObywatel oraz niektórych innych ustaw. Tym samym zakończył się parlamentarny etap prac nad nowelizacją, a ustawa trafiła do podpisu Prezydenta. Tylko tego brakuje, by ustawa mogła wejść w życie i funkcje zostały wdrożone w aplikacji.