Chrome OS i Android łączą się w jedno. Nadchodzi system ostateczny

Android i Chrome OS jako jedność

Sameer Samat chciał mimochodem rzucić informację na temat fuzji tych dwóch systemów w jeden twór. I chociaż plotki na ten temat krążą już od lat, to po raz pierwszy mamy do czynienia z ich potwierdzeniem przez jednego z dyrektorów Google. Niestety, nie wiadomo jeszcze, na jakiej zasadzie ma to przebiegać. Można jednak się spodziewać, że jeśli chodzi o nazwę, to wciąż będzie to Android.