500 zł mandatu za jazdę bez tego przedmiotu. Przepisy są bezwzględne

Kod 01 dotyczy jazdy w okularach

W dolnej części prawa jazdy znajdziemy specjalne kody, które informują nas o indywidualnych ograniczeniach danego kierowcy. Najczęściej sprawdzany jest kod 01, który oznacza jazdę w okularach lub soczewkach korekcyjnych. Jeśli nie dostosujemy się do wymogów i nie będziemy jeździć w okularach (lub soczewkach) mimo lekarskiego zalecenia, możemy za to słono zapłacić także dosłownie. Z naszego portfela może zniknąć jednorazowo nawet do 500 złotych.