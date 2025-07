Action zaskakuje nowością. Konkurencja chce dwukrotnie więcej

Dlatego też warto udać się do Action. W sklepie tym możemy kupić świetny powerbank od Philipsa za jedyne 43,95 zł, który idealnie sprawdzi się zarówno jako towarzysz naszego dnia codziennego, jak i podczas wyjazdów. Tym, co warto w nim docenić, to wszechstronność portów. Znajdziemy tu dwa złącza USB-A, jedno USB-C i microUSB. Dzięki temu naładujemy go nawet bardzo starą ładowarką.

Powerbank Philips z Action

Oczywiście najważniejsze są pojemność i moc. Tu mamy do czynienia z 10 000 mAh zapasu energii, co pozwoli na naładowanie nawet pojemnego smartfona przynajmniej 1,5 raza. Jeśli zaś chodzi o moc, to tej mamy do 20 W, co jest naprawdę rozsądną wartością. Natomiast dzięki wsparciu dla technologii PD powerbank ten nie tylko naładuje naszego smartfona, czy tablet, ale także konsole, jak Nintendo Switch, czy w sytuacji awaryjnej podładuje baterię naszego laptopa. A wszystko to za 43,95 zł.