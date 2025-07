Wystarczy jeden, niewinny przelew, a fiskus zablokuje Ci konto

Obecnie wedle prawa bank musi zgłosić do US każdy nasz przelew na kwotę przekraczającą 15 tysięcy euro, lub jej równowartość w innych walutach, np. złotówkach. Niektórzy próbują obejść ten mechanizm, rozbijając to na mniejsze przelewy. To poważny błąd. Mało kto wie, ale banki mają obowiązek śledzić także tego typu akcje na naszych kontach i informować o nich Urząd Skarbowy. Co więcej, takie działanie przykuwa znacznie większą uwagę, bo mówi jasno, że coś kombinujemy.