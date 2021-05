LG Velvet 2 Pro - powstało tylko 3000 sztuk

LG Velvet był początkiem nieudanej kampanii LG mającej na celu wielkie odnowienie całej marki. Nie znaczy to jednak, że nie miał swojej kontynuacji. Nie wyszła ona jednak poza....bardzo wąską grupę.

LG niestety wycofuje się już z rynku smartfonów, a dział mobilny ostatecznie przestanie istnieć w lipcu. Do tego czasu dalej będzie trwać normalna sprzedaż, a telefony będą otrzymywały aktualizacje nawet później. Niektóre z nich otrzymają nawet system operacyjny Android 13. Jest to z pewnością zejście z klasą, a nie zostawienie klientów na lodzie. LG do ostatniej chwili pracował jednak nad kilkoma smartfonami. O LG Rollable pisaliśmy wielokrotnie. Sam smartfon był już w ostatniej fazie prac i lada chwila miał pojawić się na rynku.

Niestety, to już się nie stało. Tak samo nie zadebiutował LG V70. Okazuje się jednak, że nie były to wszystkie telefony, które miały się pojawić. LG Velvet 2 Pro nawet powstał. Niestety, powstał jedynie w limitowanej edycji. Trzy tysiące sztuk zostało sprzedanych wyłącznie pracownikom LG w Korei. Żaden z nich nie mógł odsprzedać dalej swojego urządzenia. Tutaj prace nad powszechną premierą również nigdy nie dobiegły końca. A szkoda, Velvet był nowym początkiem dla LG. Szkoda, że nieudanym.

Źródło tekstu: twitter (frontron)