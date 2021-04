LG z najwyższym kwartalnym przychodem w historii. Dział mobilny na jeszcze większym minusie

LG ogłosiło swoje wyniki finansowe za trzy pierwsze miesiące 2021 roku. Pod względem skonsolidowanej sprzedaży oraz zysku operacyjnego był to najlepszy kwartał w historii firmy, pomimo sporej straty działu mobilnego.

Przychód LG Electronics osiągnął w pierwszym kwartale tego roku wartość 18,81 bln wonów (16,90 mld dolarów), natomiast zysk operacyjny sięgnął 1,52 bln wonów (1,36 mld USD). To najlepsze kwartalne wyniki w historii koreańskiego producenta. W porównaniu z 1Q2020, przychód wzrósł o 27,7%, a rentowność o 39,1%, co odzwierciedla bardzo silny popyt na urządzenia gospodarstwa domowego LG oraz produkty do domowej rozrywki. Niewątpliwy wpływ na to miała aktualna sytuacja na świecie, związana z pandemią Covid-19.

Dział mobilny LG osiągnął w 1Q2021 przychód na poziomie 998,70 mld wonów (897,18 mln dolarów) przy stracie operacyjnej 280,10 mld wonów (251,63 mln dolarów). Ta ostatnia urosła przez rok o 28%. Główny powód to ogłoszone zakończenie działalności tego działu oraz brak nowych produktów. LG przestanie produkować smartfony pod koniec lipca tego roku.

W pozostałych działach LG było znacznie lepiej:

LG Home Appliance & Air Solution - przychód 6,71 bln KRW (6,03 mld USD, +23,8% rok do roku), zysk operacyjny 919,90 mld KRW (826,39 mln USD, +22,1%),

LG Home Entertainment - przychód 4,01 bln KRW (3,60 mld USD, +34,9% rok do roku), zysk operacyjny 403,80 mld KRW (362,75 mln USD, +23,9%),

LG Vehicle component Solutions - przychód 1,89 bln KRW (1,70 mld USD, +43,5% rok do roku), strata operacyjna 700 mln KRW (629 tys. USD),

LG Business Solutions - przychód 1,86 bln KRW (1,67 mld USD, +9,1% rok do roku), zysk operacyjny 134,00 mld KRW (120,38 mln USD).

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w tym dokumencie.

Źródło tekstu: LG