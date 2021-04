Samsung i LG dostarczą wyświetlaacze LTPO do iPhone'ów 13 Pro

Jedną z nowości w nadchodzącym duecie iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max mają być wyświetlacze wykonane w technologii LTPO OLED. Zmiana ta przyniesie kilka korzyści, z których najważniejszą będzie obsługa zmiennej częstotliwości odświeżania, sięgającej nawet 120 Hz.

O nowych ekranach słyszeliśmy już z kilku źródeł, natomiast cały czas docierają do nas nowe doniesienia, które dodają plotkom wiarygodności. Tym razem pochodzą one z serwisu DigiTimes, który potwierdza, że rzeczywiście tego typu panele trafią do nowych iPhone'ów Pro, natomiast ich produkcją zajmą się Samsung oraz LG.

Warto zwrócić uwagę, że według wcześniejszych raportów produkcją wyświetlaczy dla tegorocznych modeli miał się zająć wyłącznie Samsung, a powodem był brak wystarczających mocy przerobowych po stronie LG. Dopiero w przyszłym roku miała ona zostać podzielona między dwóch producentów. Plany te najwidoczniej uległy zmianie. To dobra wiadomość dla Apple, które już od jakiegoś czasu próbuje dywersyfikować swoje źródła podzespołów.

Jeśli chodzi o tańsze iPhone'y 13, te bez dopiska "Pro", tutaj ponownie zobaczymy panele LTPS OLED, najprawdopodobniej o odświeżaniu jedynie 60 Hz. Możliwe jednak, że zmieni się to w przyszłym roku, kiedy to Apple ma zacząć stosować matryce LTPO we wszystkich swoich smartfonach.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: DigiTimes, GSMArena