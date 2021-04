Google, patrz jak się to robi: iOS 14 już na 90 procent iPhone'ów

Według najnowszego raportu Mixpanel już 90 procent iPhone'ów pracuje pod kontrolą wersji iOS 14.

IOS 14 to najnowsza wersja systemu operacyjnego dla smartfonów firmy Apple. Wprowadziła ona szereg nowych funkcjonalności, w tym m.in. widgety na ekranie głównym oraz funkcję App Clips, pozwalającą na wykorzystanie wybranych funkcji aplikacji bez konieczności pobierania ich w całości. Nowa wersja systemu zadebiutowała oficjalnie we wrześniu 2020 i, jak się okazuje, wystarczyło raptem pół roku, by trafiła ona na ponad 90 procent aktywnych iPhone'ów.

Wykres przedstawiający tempo adopcji iOS 14 (źródło: Mixpanel)

Dane na temat popularności iOS 14 udostępniła firma Mixpanel. Według opublikowanego przez nią raportu dokładny odsetek iPhone'ów pracujących na najnowszej wersji systemu to aktualnie 90,4 procent.

Wykres przedstawiający tempo adopcji Androida 11 (źródło: StatCounter)

Wynik ten jest jeszcze bardziej imponujący, jeśli porównamy go z danymi na temat adopcji Androida 11. Choć najnowsza wersja systemu Google zadebiutowała w zbliżonym okresie co iOS 14, to według statystyk udostępnianych przez instytut StatCounter aktualnie pod jej kontrolą pracuje jedynie 11,08 procent aktywnych urządzeń. Dominującą wersją od wielu miesięcy pozostaje Android 10, na którego przypada aktualnie 39,46 procent rynku, a mocno trzyma się także ponad dwuletni Android 9 z 18,36 procent.

