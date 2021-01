Apple udostępnia iOS 14.4, iPadOS 14.4 oraz watchOS 7.3. Co nowego w aktualizacjach?

Dziś ruszyła, dostępna także w Polsce, aktualizacja najnowszego oprogramowania dla iPhone’ów, iPadów oraz jabłuszkowych zegarków. Systemy iOS oraz iPadOS doczekał się już wersji 14.4, a watchOS – 7.3. Co nowego przygotowała dla swoich użytkowników firma Apple?

W przeciwieństwie do wcześniejszej aktualizacji iOS 14.3 tym razem ciekawych nowości jest niewiele. Są to głównie poprawki błędów i drobne usprawnienia, których wielu użytkowników może nawet nie zauważyć. Mimo wszystko warto je zainstalować, by zapewnić jak najsprawniejsze działanie systemu. Przed aktualizacją, dla bezpieczeństwa dobrze jest wykonać kopię zapasową np. w iCloud.

Co daje aktualizacja do iOS 14.4 w iPhonie?

Od teraz iPhone umożliwi odczytywanie mniejszych kodów QR w aplikacji Aparat. System pozwala też klasyfikować urządzenia Bluetooth według typów w Ustawieniach, co ułatwia prawidłowe identyfikowanie słuchawek, do których odnoszą się powiadomienia dotyczące dźwięku.

Aktualizacja wprowadza też powiadomienia o braku możliwości potwierdzenia, że iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro lub iPhone 12 Pro Max ma nowy, oryginalny aparat Apple.

Nowa paczka rozsyłana przez Apple zawiera także poprawki błędów, które mogły powodować następujące problemy:

niepożądane artefakty na zdjęciach HDR robionych iPhone’em 12 Pro,

robionych iPhone’em 12 Pro, wyświetlanie nieaktualnych danych aktywności w widżecie Fitness,

aktywności w widżecie Fitness, opóźnienia w trakcie wpisywania tekstu lub brak sugestii wpisywania,

lub brak sugestii wpisywania, wyświetlanie klawiatury w niewłaściwym języku w aplikacji Wiadomości,

w aplikacji Wiadomości, brak możliwości odbierania połączeń z zablokowanego ekranu po włączeniu funkcji Sterowanie przełącznikami w ustawieniach dostępności.

Podobne usprawnienia przynosi iPad OS 14.4. Firma Apple rozpoczęła również aktualizację kolejnego swojego systemu – watchOS, który z kolei doczekał się wydania 7.3.

Co nowego w watchOS 7.3?

Wraz z nową aktualizacją systemu dla zegarków Apple pojawiły się nowe funkcje i poprawki błędów. Najważniejsze z nich to:

watchOS 7.3 dodaje inspirowaną kolorami flagi panafrykańskiej i historią Afroamerykanów tarczę zegarka Jedność , która zmienia się w trakcie poruszania, tworząc niepowtarzalne wzory;

inspirowaną kolorami flagi panafrykańskiej i historią Afroamerykanów , która zmienia się w trakcie poruszania, tworząc niepowtarzalne wzory; pozwala subskrybentom Apple Fitness+ korzystającym z funkcji „Czas na spacer” słuchać w trakcie spacerów opowieści ;

; rozszerza dostępność aplikacji EKG (na Apple Watch Series 4 i nowszych) oraz dostępność powiadomień o arytmii w nowych krajach;

(na Apple Watch Series 4 i nowszych) oraz dostępność powiadomień o arytmii w nowych krajach; rozwiązuje problem, przez który centrum sterowania i centrum powiadomień mogły nie reagować na gesty wykonywane na ekranie po włączeniu funkcji Zoom.

