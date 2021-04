Sony wreszcie zarobił na smartfonach Xperia

Sony ostatnio miał duże problemy w swojej smartfonowej części biznesu. Okazało się jednak, że Japończycy wreszcie zarobili w tym sektorze.

Sony i HTC łączy to, że kiedyś były to znaczące firmy w świecie Androida. Niestety, nie potrwało to wiecznie i obie firmy spadły do smartfonowej drugiej ligi. Teraz jednak obie wreszcie się odbijają. Sony wychodzi to na tyle dobrze, że nawet zanotował zysk w tym sektorze za rok podatkowy 2020. Wyniósł on 21,671 miliona jenów, czyli około 961 tysięcy złotych. Pierwszy kwartał obecnego roku kalendarzowego (i ostatni kwartał zakończonego właśnie roku podatkowego w Japonii) znowu zakończył się jednak stratą. Sony sprzedał wtedy 400 tysięcy Xperii. Jest to powtórzenie wyniku sprzed roku. To i tak sukces patrząc sytuację na świecie, która raczej nie nastraja do wydawania pieniędzy.

Dla porównania w ciągu ostatnich trzech miesięcy Sony sprzedał też 3,3 miliona konsol PlayStation 5, 1 milion konsol PlayStation 4 i 2 miliony telewizorów. O ile Sony też zabolały sankcje dla Huaweia, to świetne rezultaty zanotował film anime z serii Kimetsu no Yaiba, który stał się najchętniej oglądanym japońskim filmem w historii. Cały dział rozrywki spisał się jednak na medal. W przypadku smartfonów widzimy natomiast konsekwentne skupianie się na najwyższej półce. W tym roku nie zobaczymy już bowiem budżetowej serii L. W ostatnim roku udało się sprzedać 2,9 miliona smartfonów Xperia.

