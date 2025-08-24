Słuchawki Soundcore Space One z kodekiem LDAC kupisz dziś za ułamek ceny
Firma Soundcore rozpycha się łokciami na rynku głośników Bluetooth często sobie kpiąc z marek takich, jak JBL. Jednak na rynku słuchawek sytuacja wcale nie wygląda lepiej dla konkurencji.
Słuchawki Soundcore Space One same w sobie są niezwykle dobrze wycenionym produktem. Jednak w najnowszej promocji ich cena spadła do poziomu wręcz absurdalnego. I oczywiście: nie jest to sprzęt studyjny, ani nigdy do takiego nie aspirował. Jest to jednak zestaw dla nawet bardzo wymagających pod względem jakości dźwięku użytkowników smartfonów. A możecie je kupić za jedyne 299 zł.
Soundcore Space One
Zacznijmy od najważniejszego: słuchawki te korzystają z 40 mm przetworników dynamicznych, które oferują szerokie spektrum dźwięków. Co więcej, nie tracą one na komunikacji bezprzewodowej. A wszystko to dzięki bezstratnemu kodekowi LDAC, dzięki któremu słuchawki te zawdzięczają certyfikat Hi-Res. Oczywiście fani kabla również się nie zawiodą. Słuchawki te oferują także łączność przewodową za pomocą złącza AUX.
Kolejną ważną kwestią jest adaptacyjne ANC, które pozwala na tłumienie nawet uporczywych hałasów. Oczywiście czasami ważniejsze jest wzmacnianie dźwięków otoczenia, a nie ich wygłuszanie. Na przykład jadąc rowerem, musimy być świadomi otoczenia. Tu istnieje pięciostopniowy trym przeźroczystości. Ostatnią wartą wspomnienia kwestią jest bateria. Ta pozwala słuchać muzyki przez bite 55 godzin. A wszystko to za jedyne 299 zł.