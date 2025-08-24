Słuchawki Soundcore Space One z kodekiem LDAC kupisz dziś za ułamek ceny

Słuchawki Soundcore Space One same w sobie są niezwykle dobrze wycenionym produktem. Jednak w najnowszej promocji ich cena spadła do poziomu wręcz absurdalnego. I oczywiście: nie jest to sprzęt studyjny, ani nigdy do takiego nie aspirował. Jest to jednak zestaw dla nawet bardzo wymagających pod względem jakości dźwięku użytkowników smartfonów. A możecie je kupić za jedyne 299 zł.

Soundcore Space One

Zacznijmy od najważniejszego: słuchawki te korzystają z 40 mm przetworników dynamicznych, które oferują szerokie spektrum dźwięków. Co więcej, nie tracą one na komunikacji bezprzewodowej. A wszystko to dzięki bezstratnemu kodekowi LDAC, dzięki któremu słuchawki te zawdzięczają certyfikat Hi-Res. Oczywiście fani kabla również się nie zawiodą. Słuchawki te oferują także łączność przewodową za pomocą złącza AUX.