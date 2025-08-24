Wiadomości

InPost zmienia regulamin. To duże ułatwienie

Nie ma co ukrywać, w dużej mierze kosmetyczne. Jednak są to zmiany, które jak widać, były konieczne dla wielu użytkowników.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:46
0
A dotyczą one usługi InPost Pay, czyli płacenia za zakupy, które mają trafić do Paczkomatu, za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile. Poza aktualizacją samego regulaminu InPost wprowadził także kilka zmian w aplikacji, oraz dodał jedno ułatwienie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aktualizacja regulaminu InPost Pay

Przede wszystkim przepisano regulamin tak, aby był zrozumiały dla użytkownika, a nie prawnika. Dodatkowo od wersji InPost Mobile 3.50 zmieniono opis przycisku InPost Pay przy składaniu zamówienia. Zamiast Kupuję i płacę znajdziemy tam teraz Zamawiam i płacę. Jak twierdzi InPost, dla wielu osób to było zbyt mylące i nie były świadome, że za jego pomocą dokonują zakupu.

Dodatkowo w InPost Pay pojawią się propozycje innych produktów, które można kupić za pośrednictwem tej metody płatności. Trudno tu mówić o ułatwieniu, a raczej o napędzaniu konsumpcjonizmu. Z drugiej strony to jednak zwiększa świadomość na temat sklepów, w których działa ta metoda płatności.

Ostatnią, najważniejszą zmianą jest to, że po wymianie karty kredytowej jej nowa wersja zostanie automatycznie dodana do aplikacji, bez konieczności ponownego wprowadzania danych.

