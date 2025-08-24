Telewizory OLED? Inwestują grube miliony na coś jeszcze lepszego

Wyjście poza OLED

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii oraz agencja prasowa Yonhap informują, że koreański rząd przeznaczy 346 milionów dolarów w rozwój nowych technologii LED. Dokumenty rządowe używają na nie określenia "iLED" - nieorganiczne diody emitujące światło. Jest to zbiorczy termin na wiele różnych rozwiązań, a nie jeden konkretny typ technologii.

iLED to zarówno technologie microLED i QD-LED (nanoLED), jak i nowsze, jeszcze niezapowiedziane rozwiązania. Korea Płd. mocno inwestuje w tym segmencie, gdyż czuje się zagrożona w tej materii, bo wykorzystuje układy LED, komponenty i materiały importowane z Chin. Korea Płd. wiedzie prym w ekranach OLED, a przy galopującym tempie rozwoju wielu typów ekranów w telewizorach, trudno stawiać wszystko na jednego konia.

microLED to typ diody emitującej światło o tak małej średnicy, że może stanowić indywidualny piksel na matrycy, a więc eliminuje potrzebę posiadania modułu podświetlania, a także ma znacznie wyższą żywotność niż inne typy ekranów. Póki co, jest to jednak droga technologia. Natomiast QD-LED (zwany też nanoLED) jest technologią umożliwiającą przekazywanie ładunku elektrycznego bezpośrednio na kropki kwantowe. Tym samym owe kropki kwantowe rozświetlają się bezpośrednio i samodzielnie - bez potrzeby dodatkowego mechanizmu podświetlenia.

Według prognoz koreańskich mediów wartość rynku iLED ma wzrosnąć z 1 miliarda dolarów do aż 32 miliardów dolarów w przeciągu najbliższych 10 lat.