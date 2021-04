Sony Rosja zdradza ceny telefonów Xperia 1 III i Xperia 5 III

Japoński Sony co prawda oficjalnie zaprezentował już swoje nowe modele telefonów, nie zdradził on jednak ich ceny. Zrobiła to jednak jego rosyjska filia.

Przedwczoraj pisaliśmy o trzech nowych smartfonach Sony. Tym razem nie zobaczymy już budżetowej serii L, a mniejszy flagowiec z serii 5 zadebiutował już na początku roku. Zwykle pojawiał się on dopiero w jego końcówce. Niestety, nie oznacza to, że nowe smartfony już teraz trafiły do sprzedaży. Potencjalni klienci nie tylko nie wiedzą kiedy dokładnie będą mogli kupić nowe smartfony, ale nie mają nawet wiedzy ile będzie trzeba za nie zapłacić. Na szczęście jednak zawsze można liczyć na to, że któryś z oddziałów firmy postanowi się wyłamać i zdradzić nieco więcej informacji.

Tym razem tak zrobił rosyjski oddział Sony. Zdradził on ceny modeli 1 III oraz 5 III. Niestety w przypadku 10 III oraz daty debiutu nie mamy dalej żadnych pewnych informacji. Niektóre przecieki mówią jednak o 20 lipca. Za większego flagowca będzie trzeba zapłacić w Rosji 99990 rubli, czyli około 4960 złotych. Mniejsza Xperia 5 III ma kosztować w kraju naszych sąsiadów 84990 rubli, czyli około 4215 złotych. Cóż, byliśmy pewni, że tanio nie będzie...

Źródło tekstu: sony rosja