Sony Xperia 1 III, Xperia 5 III i Xperia 10 III: nadchodzi kinowa doskonałość

Sony zapowiedziało swoje mobilne nowości na 2021 rok. Jest jednocześnie skromnie i bogato. Skromnie, bo w 2021 roku na rynek trafią tylko 3 Xperie. Bogato, bo ich wyposażenie momentami zwala z nóg.

Na wstępie zaznaczę, że w 2021 roku nie będzie nowej Xperii z taniej serii L. Wszystkie trzy zaprezentowane modele trafią na wyższe półki. Cen w Polsce niestety jeszcze nie znamy, ale ta seria tania raczej nie będzie. Nowe Xperie trafią do Polski latem, pierwszą zobaczymy zapewne w czerwcu. Warto zwrócić uwagę na dwie cechy tych telefonów: doskonałe ekrany i obecność gniazda słuchawkowego, co w sztandarowych modelach jest obecnie rzadkością.

Xperia 10 III – Najlepsze z wyższej półki trafia na średnią

Xperia 10 Mark III będzie modelem ze średniej-wyższej półki, który sprowadzi do tego przedziału cenowego najlepsze cechy flagowców. Dostaniemy więc łączność 5G, ekran OLED 21:9 z obsługą HDR, akumulator 4500 mAh, Gorilla Glass 6 z tyłu i na ekranie i wodoodporność potwierdzoną certyfikatami IP65 i IP68. Warto to podkreślić, bo IP65 potwierdza, że telefon nie ucierpi, gdy zostanie wystawiony na strumień wody. Niestraszne mu jest więc zarówno zanurzenie, jak i polewanie wodą pod ciśnieniem. Xperia 10 III ma oczywiście dwuletnią gwarancję wodoszczelności.

Xperia 10 III to pierwsza „dziesiątka” z 5G. To możliwe dzięki zastosowaniu Snapdragona 690. Co ciekawe, telefon nie jest wcale duży w porównaniu do konkurentów. Doskonały ekran OLED o rozdzielczości FHD+ ma przekątną mierzącą 6 cali. Jak przystało na Xperię, ma zapożyczone z telewizorów Bravia rozwiązania poprawiające obraz, w tym system Triluminos i obsługę HDR. Na dźwięk też nie będziemy narzekać. Sony zadbało tu zarówno o najlepsze kodeki dla dźwięku cyfrowego (DSEE, Hi-Res Audio Wireless, LDAC), jak i sztuczną inteligencję, która będzie redukować niedoskonałości.

Wspomniałam już o Gorilla Glass 6 z przodu i z tyłu. Dzięki temu, że jest to materiał nieco elastyczny, Xperia 10 III będzie nieźle znosić upadki. Ramka została wykonana z tworzywa sztucznego. Całość waży 169 gramów i ma tylko 68 mm szerokości. Warto też dodać, że Sony poprawia żywotność akumulatorów i zapewnia, że tutaj nie zauważymy znaczącej straty pojemności przez 3 lata korzystania z telefonu. Przy tym oprogramowanie może dobierać moc ładowania, zależnie od pory dnia i zwyczajów użytkownika – na przykład jeśli ktoś zostawia telefon przy ładowarce na noc, nie ma potrzeby, by był ładowany z najwyższą możliwą prędkością.

Warto też dodać, że w oprogramowaniu aparatu pojawiło się rozpoznawanie zwierząt oraz możliwość robienia zdjęć seryjnych z prędkością 10 kl./s. Co ciekawe, do każdego ujęcia Xperia 10 III dobiera oświetlenie osobno. Nie ma więc szans, by zdjęcia naszych pupili były poruszone czy źle oświetlone.

Na koniec specyfikacja Xperii 10 III z naszego katalogu. W Polsce będzie dostępna wersja biała, czarna i niebieska, widoczna na zdjęciu powyżej. W Europie nie będzie dostępna wersja różowa.

Xperia 5 III – Compact na miarę naszych czasów

W 2021 roku nie będzie nowej Xperii Compact, ale nie oznacza to, że nie będzie Xperii kompaktowej. Tę rolę w rodzinie przejęła Xperia 5 III. Ten model jest tylko 4 mm szerszy od iPhone'a 12 mini i nieznacznie wyższa. Został tu zamontowany ekran o przekątnej 6,1 cala. Jest to oczywiście doskonały OLED o proporcjach 21:9 z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Sony stosuje tu tę samą kalibrację barw, co w doskonałym telewizorze AG9. Nie zabrakło świetnych głośników stereo, które zostały tak umieszczone, by nie dało się ich zasłonić podczas grania. Nie zabrakło dźwięku 360 Reality Audio, dostępnego także w głośnikach telefonu.

Xperia 5 III i Xperia 1 III powstały przy współpracy z konstruktorami aparatów fotograficznych Sony α. Znalazły się tu matryce Exmor RS for Mobile oraz interesujące rozwiązania programowe, które zapewnią doskonałą jakość zdjęć i filmów. Telefony są w stanie śledzić w czasie rzeczywistym oczy filmowanej osoby lub zwierzęcia. W połączeniu z szybkim, ciągłym autofokusem to gwarancja zawsze ostrych ujęć. Zdjęcia seryjne można robić z prędkością 20 kl./s, a dodatkowo działa na nich redukcja szumu, zapewniona przez autorski procesor BIONZ X.

Bardzo interesujący jest zupełnie nowy aparat ze zmiennym zoomem. W sumie mamy tu więc do wyboru cztery ogniskowe aparatów: 16, 24, 70 i 105 mm. Optykę niezmiennie dostarcza Zeiss, nie zabrakło antyrozbłyskowej powłoki Zeiss T. Xperia 5 III i Xperia 1 III mają oczywiście aplikację Photography Pro, opracowaną z pomocą profesjonalnych fotografów.

Xperia 1 III – najwyższa półka

Xperia 1 III i Xperia 5 III dzielą większość specyfikacji, ale Xperia 1 III jest nieznacznie większa i ma kilka ciekawych dodatków. Jest tu na przykład fizyczny, dwupoziomowy spust migawki, który pozwala robić zdjęcia bez dotykania ekranu. Aparatu są identyczne jak w modelu Xperia 5 III, ale tu dodany został czujnik iTOF 3D, pomagający ustawić ostrość i dodać efekt rozmycia tła (bokeh). Xperia 1 III zachowuje się jak aparat kompaktowy. Ponadto można ją podłączyć do aparatu Sony kablem HDMI-UDB-C, co pozwala używać telefonu jako zewnętrznego ekranu.

Zamontowany tu ekran OLED ma rozdzielczość 4K i obsługuje kilka standardów HDR i paletę barw BT.2020. Myślę, że to łakomy kąsek zarówno dla mobilnych kinomaniaków, jak i dla artystów wizualnych o wysokich wymaganiach. Częstotliwość odświeżania to również 120 Hz. Nie muszę chyba dodawać, że każda Xperia jest indywidualnie kalibrowana?

Droższe Xperie mają na ekranie i na obudowie szkło Gorilla Glass Victus. Ich sercem jest Snapdragon 888, nie zabrakło ładowania indukcyjnego (także zwrotnego). Ponownie podkreślę, że nawet najdroższa Xperia z nowej serii ma gniazdo słuchawkowe, a w zestawie znajduje się ładowarka. Sony zapewnia też, że udało się wydłużyć czas pracy telefonu bez ładowania, więc nie należy zniechęcać się akumulatorem 4500 mAh. Do Polski trafi wersja czarna i zielona.

