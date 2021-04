Sony największym dostawcą sensorów dla smartfonów

Sony nie radzi sobie może najlepiej w sprzedaży smartfonów, ale jest kluczowym dostawcą sensorów. Japończycy odpowiadają za blisko połowę rynku.

Sony i LG łączyła do niedawna jedna rzecz: działy mobilne obu producentów przynosiły wieczne straty, ale zyski innych działów pozwalały bez problemu zasypać powstałą w ten sposób dziurę. LG wycofuje się jednak z rynku. Sony zostaje i mimo wyraźnie mniejszej sprzedaży smartfonów niż LG, to w przypadku Japończyków ostatnio widzieliśmy zahamowanie tendencji spadkowej. Niewielka sprzedaż Xperii nie oznacza jednak, ze Sony nie jest ważnym graczem na rynku. Japońska firma jest absolutnie kluczowa dla innych producentów sprzętu.

Sony jest bowiem największym dostawcą sensorów aparatów. Japończycy odpowiadali za 46% rynku w 2020. Prawie połowa dostarczonych aparatów to dzieło Sony. Na drugim miejscu jest koreański Samsung z 29%. Na trzecim stopniu podium jest chiński OmniVision z 10%. Sony powiększył jednocześnie swoją przewagę nad Samsungiem. W pierwszej połowie roku Sony miał bowiem 44%, Samsung 32%, a OmniVision 9%. Sam rynek sensorów urósł w 2020 o 13% w stosunku do 2019. To wszystko pomimo spadku samego rynku smartfonów o 8,8%.

