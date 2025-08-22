Wiadomości

Netia ulepsza internet. To samo, ale zupełnie inaczej

Netia wprowadziła zupełnie nową odsłonę usługi Bezpieczny internet, z opcją ochrony wszystkich urządzeń w sieci domowej, bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:43
Nowa odsłona oferty Netii zawiera spore zmiany dotyczące usługi cyberbezpieczeństwaBezpieczny Internet. Mimo że nazwa usługi i partner technologiczny (F-Secure) pozostały bez zmian, to już pod względem zakresu i sposobu realizacji ochrony cybernetycznej użytkowników, doszło do naprawdę głębokich zmian.

W nowej ofercie abonenci mają do wyboru 3 warianty usługi: Standard, Premium i Ultra. Podstawą cyberochrony w opcji Standard (5 zł miesięcznie) jest blokowanie ruchu do niebezpiecznych stron (na poziomie łącza, a dokładnie serwerów DNS łącza stacjonarnego lub mobilnej transmisji danych w ramach usługi od Netii), co zapewnia automatyczną ochronę dla wszystkich urządzeń podłączonych do danego łącza internetowego kablowo lub poprzez domowe Wi-Fi albo podczas korzystania z internetu mobilnego od Netii.

W opcji Premium (10 zł miesięcznie) Netia oferuje licencje chroniące 3 dowolne urządzenia klienta (laptop, smartfon czy tablet) przez szkodliwymi aplikacjami i treściami, w tym m.in. ochrona bankowości online (blokada niezaufanych sesji, zapobieganie przejęciom ekranu oraz oszustwami typu „na konsultanta banku” oraz blokada fałszywych SMS-ów.

W opcji Premium dostępna jest też funkcja ochrony tożsamości, pozwalająca na monitorowanie do 3 adresów e‑mail, danych logowania czy PESEL-u, a także kontrola rodzicielska z blokadą treści i limitami czasu, jaki pozwolimy dziecku spędzić online.

Z kolei Bezpieczny Internet w wariancie Ultra (15 zł miesięcznie) łączy wszystkie funkcje dwóch niższych planów, uzupełniając je dodatkowo o dostęp do wsparcia ekspertów w zakresie bezpieczeństwa sieciowego w usłudze CyberEkspert.

netia Bezpieczny Internet cyberbezpieczeństwo
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Netia