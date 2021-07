Samsung szykuje wersję Galaxy A12 z Exynosem

Samsung szykuje kolejną wersję budżetowego modelu Samsung Galaxy A12. Tym razem będzie to wariant z układem Exynos.

Pod koniec zeszłego roku Samsung oficjalnie wprowadził na rynek model Samsung Galaxy A12. Tradycją w smartfonowym świecie stało się to, że prawie każdy model musi wyjść w kilku różnych wersjach. Niedługo Koreańczycy pokażą kolejną odsłonę Samsunga Galaxy A12. Poprzedni wariant miał układ MediaTek Helio P35, teraz z kolei możemy się spodziewać układu Samsung Exynos 850. Nowy układ jest zaprojektowany w technologii 8 nm, w przeciwieństwie do 12 nm Helio P35. Cała reszta specyfikacji ma pozostać taka sama. Ostatnio pojawiły się co prawda doniesienia o modelu Samsung Galaxy A12s, jednak najnowsze wieści mówią, że zmiana też nie ulegnie zmianie.

W takim razie powinniśmy zobaczyć telefon z wyświetlaczem o przekątnej 6,5 cala i akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Przy ładowaniu będziemy mogli skorzystać z technologii 15 W. Aparat główny ma być poczwórny i ma się składać z następujących sensorów: 48 Mix + 5 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Poprzedni wariant smartfonu miał 3 lub 4 GB RAM oraz 32, 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej.

Źródło zdjęć: poprzedni Samsung Galaxy A12 (gsmarena)

Źródło tekstu: dealntech, wł