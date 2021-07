Orange Love: większe paczki GB i więcej kanałów telewizji

Od dzisiaj klienci Orange Polska będą mogli korzystać z większych paczek gigabajtów, a także kolejnych kanałów telewizyjnych w pakietach Orange Love.

Klienci, którzy zdecydują się na ofertę Love Standard z telewizją, będą mogli korzystać ze 120 kanałów w tym 79 w jakości HD. Wśród nich w pakiecie pojawiły się nowości: Polsat Sport HD, Polsat Sport News HD, Polsat Seriale HD oraz Superstacja HD.

Użytkownicy, wybierający Love Extra, będą mogli korzystać z HBO i HBO GO w cenie pakietu. Do dyspozycji otrzymają 183 kanały (pakiet Optymalny, Komfortowy, Multi+).

Natomiast w Love Premium widzowie będą mogli oglądać ulubione programy na prawie 200 kanałach (Optymalny Komfortowy, Polsat, Multi+, C+ Prestige, HBO i HBO GO).

Dodatkowo mobilny dostęp do telewizyjnej rozrywki w aplikacji Orange TV Go będzie bezpłatny dla wszystkich posiadaczy pakietów z usługą telewizyjną w dostępie kablowym.

Nowe pakiety Love to też odmieniona propozycja telewizji satelitarnej. Klienci, decydujący się na jej zakup, będą mogli korzystać z dekodera 4K ULTRABOX+ lub TVBOX+ oferowanego przez CANAL+ oraz przydatnych opcji dodatkowych m.in. możliwości nagrywania lub cofania filmów. Usługa będzie dostępna w opcji Love Standard, w cenie 109,99 zł.

Ta propozycja zawiera pakiet Optimum+ z CANAL+, czyli 132 kanały, w tym dwa w najwyższej jakości 4K (w ofercie z dekoderem 4K) z dostępem do platformy CANAL+ online. Umożliwi ona oglądanie ulubionych programów i treści VOD na dowolnym urządzeniu.

Do tego operator oferuje internet stacjonarny i 30 GB w komórce miesięcznie.

Więcej internetu, w tym z 5G

W każdym z pakietów oferty Orange Love operator obiecuje lepszy dostęp do sieci 5G, a także wzrośnie ilość gigabajtów. W niektórych wariantach będą one nawet potrojone:

w Orange Love Mini (za 89,99 zł za miesiąc) – z 10 GB na 15 GB,

(za 89,99 zł za miesiąc) – z 10 GB na 15 GB, w Standard (w cenie 109, 99 zł za miesiąc) – z 10 GB na 30 GB (tu zwiększy się też dotychczasowa prędkość – do 1 Mb/s po wykorzystaniu środków),

(w cenie 109, 99 zł za miesiąc) – (tu zwiększy się też dotychczasowa prędkość – do 1 Mb/s po wykorzystaniu środków), w Premium (w cenie 159,99 zł za miesiąc) – z 20 GB na 50 GB,

(w cenie 159,99 zł za miesiąc) – z 20 GB na 50 GB, w Extra ( za 209,99 zł za miesiąc) – z 40 GB na 80 GB.

Do każdego z pakietów Love (również w opcji z 5G, co jest nowością) będzie też możliwość dokupienia dodatkowych GB, tzw. cyklicznych VAS-ów. Można wybrać 10 gigabajtów za 10 złotych i 30 gigabajtów za 20 złotych. By z tego skorzystać, nie będzie wymagana dodatkowa umowa.

