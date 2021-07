Przetestuj telefon Xiaomi, by dostać go na własność. Rusza akcja Orange

Wystartowała kolejna edycja akcji „Testuj z Orange”. Tym razem jej uczestnicy mogą sprawdzić cztery smartfony Xiaomi: Mi 11 Lite 5G, Mi 11, Redmi Note 10 5G i Redmi Note 10 Pro. Najlepsi zachowają je na własność.

Orange poinformował o starcie kolejnej edycji konkursu „Testuj z Orange” – jest to już jego 23. edycja. Akcja daje szansę na sprawdzenie możliwości popularnych telefonów, w tym przypadku marek Xiaomi i Redmi. Obecna edycja konkursu to także okazja dla uczestników, by zaprezentować się w mediach społecznościowych.

Jak zostać testerem Xiaomi w Orange?

By wciąć udział w akcji, należy zarejestrować się na stronie www.testuj.orange.pl. Spośród zgłoszeń jury konkursowe wybierze 12 testerów. Jak podkreśla Wojtek Jabczyński, rzecznik Orange Polska, konkurs przeznaczony jest dla osób, które czują się swobodnie w świecie mediów społecznościowych, prowadząc własne profile o różnej tematyce. Akcja pozwoli im się lepiej pokazać na swoich kanałach.

Smartfon Xiaomi na własność – jak go zdobyć?

O tym, kto zostanie wybrany do akcji „Testuj z Orange”, zdecydują: jakość kanałów prowadzonych w mediach społecznościowych oraz kreatywne uzasadnienie, dlaczego chce się być testerem Orange.

Zwycięzcy zostaną poinformowani e-mailowo, a potem zostaną podzieleni na 4 grupy. Każda z nich będzie testować inny smartfon Xiaomi:

W kolejnym etapie do wykonania będą trzy zadania związane z funkcjami telefonu, które uczestnicy będą na bieżąco publikować na swoich kanałach społecznościowych, oznaczając hasztagiem #testujzOrange. Posty zostaną także zamieszczone na stronie www.testuj.orange.pl, aby osoby zainteresowane konkursem mogły śledzić jego przebieg na bieżąco.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma ankietę i odpowie na pytanie dotyczące oceny danego modelu telefonu. Podsumowanie zostanie opublikowane w Poradniku Orange. Czterech najlepszych testerów w nagrodę otrzyma testowane telefony na własność. Najważniejszymi kryteriami oceny będą: jakość, efektywność i wizualna strona wykonania wszystkich zadań.

Regulamin akcji dostępny jest tutaj.

