Orange: 600 tysięcy gigabajtów wymienione na tablety

Stworzona przez pomarańczowego operatora Fundacja Orange prowadzi cykliczną akcję Pomagajmy Gigabajtami, w której niewykorzystane paczki GB wymieniane są na konkretną pomoc dla domów dziecka. Operator poinformował o finale kolejnej zbiórki.

Orange ruszył z akcją Pomagajmy Gigabajtami w 2019 roku, a jego idea jest prosta: każdy klient sieci może zadeklarować, że niewykorzystane w danym cyklu czy pakiecie gigabajty zostaną przekazane na szlachetne cele. Jednym z nich jest wsparcie domów dziecka – gigabajty zamieniane są na tablety i darmowy internet. Fundacja Orange podała rezultaty najnowszej odsłony akcji.

W ostatniej edycji Pomagajmy Gigabajtami wzięło udział ponad 40 tysięcy klientów Orange. Łącznie przekazali oni aż 600 tysięcy niewykorzystanych gigabajtów, które zamieniane są na wsparcie dla rodzinnych domów dziecka. Jak ujawnia Orange, akcja nabiera tempa, bo z edycji na edycję przystępuje do niej coraz więcej osób.

Drodzy klienci, dziękujemy 🙏za przekazane GB i zaangażowanie w akcję #PomagajmyGigabajtami Dzięki Wam do 50 rodzinnych domów dziecka właśnie trafia 100 tabletów. Wszystkie rodziny mogą też skorzystać z darmowego #internet na 2 lata od @Orange_Polska 👉👉👉https://t.co/k7S9kA7tvR pic.twitter.com/letmpbLI84 — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) July 22, 2021

Dzięki zebranym GB do 50 rodzinnych domów dziecka właśnie trafia pula 100 tabletów. Fundacja na tym nie poprzestała. Wszystkie rodziny mogą też skorzystać z darmowego internetu Orange przez 2 lata. Wsparcie dotyczyć też będzie edukacji, a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z sieci. Po wakacjach fundacja zaprosi rodziny objęte akcją do udziału w webinarach i dostarczy materiały edukacyjne. Celem jest to, by jak najwięcej dzieci znało zasady bezpieczeństwa w internecie, wiedziało, że nie wszystko, co w sieci to prawda, czym jest informacja, a czym reklama. Fundacja położy także nacisk na to, by najmłodsi potrafili kulturalnie wyrażać swoje zdanie, a także wiedzieli, jak chronić swoją prywatność i dbać o równowagę w korzystaniu z ekranów.

W tej edycji akcji Pomagajmy Gigabajtami operatora wspiera Fundacja Polki Mogą Wszystko, która na co dzień współpracuje z rodzinami zastępczymi i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie.

W wyniku poprzednich edycji akcji Pomagajmy Gigabajtami operator wsparł m.in. śląskie domy dziecka (130 tabletów z bezpłatnym Internetem dla 30 domów dziecka) i świetlice środowiskowe Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, a także podopiecznych Fundacji Dorastaj z Nami.

