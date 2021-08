Oppo prezentuje kolejną generację aparatu ukrytego pod ekranem

Firma Oppo zaprezentowała kolejną generację technologii aparatu fotograficznego schowanego pod powierzchnią wyświetlacza, w której zachowana jest równowaga między jakością obrazu na ekranie i jakością zdjęć.

Najnowsza generacja aparatu umieszczonego pod ekranem (USC – under screen camera) rozwiązuje wiele problemów technicznych i wyzwań związanych z produkcją, które dotykają technologię aparatów podekranowych od początku jej rozwoju. Są wśród nich: niespójna jakość wyświetlania w obszarze ekranu nad aparatem przednim, słaba jakość zdjęć spowodowana zasłonięciem aparatu przez ekran, a także problemy z niezawodnością i żywotnością takiego rozwiązania. Niwelując je, firmie Oppo udało się dostarczyć kompleksowe rozwiązanie przenoszące komfort korzystania z pełnego ekranu na jeszcze wyższy poziom.

Nowa generacja aparatu Oppo umieszczonego pod ekranem wprowadza w wyświetlaczu kilka innowacji związanych z projektowaniem struktury i algorytmami sztucznej inteligencji:

Innowacyjna geometria pikseli: nowe rozwiązanie zmniejsza rozmiar każdego piksela bez zmniejszania ich liczby na cal, aby zapewnić wysoką jakość wyświetlania na poziomie 400 ppi, nawet w obszarze umiejscowienia aparatu.

Przezroczyste łączenia: Oppo zastąpiło tradycyjne okablowanie ekranu innowacyjnym przezroczystym materiałem. W połączeniu z wysoce precyzyjnym procesem produkcyjnym, który zmniejsza szerokość okablowania o 50%, zapewnia to znacznie lepszą jakość wyświetlania i bardziej płynne wrażenia wizualne.

Lepsza kontrola dokładności, koloru i jasności ekranu: w przeciwieństwie do obecnego standardu stosowanego w branży, w którym w obszarze ekranu ponad aparatem przednim używa się jednego obwodu do sterowania dwoma pikselami („1-do-2”), Oppo wprowadziło autorskie rozwiązanie wykorzystujące własną technologię ekranową, w której każdy obszar pikselowy obsługuje tylko jeden piksel („1-do-1”). W połączeniu z precyzyjną technologią kompensacji algorytmicznej Oppo, umożliwia to precyzyjną kontrolę chromatyczności i jasności całego ekranu z odchyleniem około 2%. Do zastosowań takich jak czytanie e-booków, przeglądanie wiadomości lub nawigacja za pomocą map, technologia aparatu pod ekranem nowej generacji pozwala na dokładne wyświetlanie mniejszych czcionek oraz lepsze odwzorowanie szczegółów tekstury i kolorów.

Zwiększona niezawodność i żywotność: dzięki wprowadzeniu układu pikseli „1-do-1” i dedykowanemu algorytmowi optymalizacji, najnowsze rozwiązanie Oppo jest w stanie zapewnić kompensację wyświetlania w obszarze aparatu pod ekranem, wydłużając żywotność ekranu nawet o 50%.

Amerykański Instytut Badawczy Oppo opracował serię algorytmów SI dla aparatów, włączając w to redukcję dyfrakcji, HDR (High Dynamic Range) i AWB (Automatic White Balance), by zredukować niektóre negatywne efekty uboczne występujące w aparatach umieszczonych pod ekranem, takie jak rozmyte obrazy i odblaski na zdjęciu. Oppo udoskonaliło również swój oparty o SI algorytm redukcji zniekształceń, zasilając go dziesiątkami tysięcy zdjęć, aby zniwelować problemy spowodowane dyfrakcją światła. Te rozwiązania mają pomóc użytkownikom w robieniu wyraźniejszych, bardziej naturalnie wyglądających zdjęć.

Wraz ze wzrostem zapotrzebowania konsumentów na zachowanie coraz lepszego stosunku powierzchni ekranu do frontu urządzenia i równoległym pojawianiu się nowatorskich form smartfonów, Oppo wzmożyło swoje wysiłki w badania i rozwój w tym obszarze. Od startu prac nad technologią w 2018 roku, firma przedstawiła już trzy jej generacje i złożyła w tym czasie ponad 200 dedykowanych USC wniosków patentowych. W 2020 roku Oppo złożyło swoją pierwszą propozycję ustandaryzowania technologii aparatów podekranowych do Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC). W dokumencie znalazły się zalecenia dla siedmiu kluczowych parametrów technicznych, w tym przepuszczalność ekranu, odbicia, jednorodności, korekcji fal Gamma, przesunięcia kolorów i spadku jasności.

Źródło zdjęć: Oppo

Źródło tekstu: Oppo