Huawei Watch 3 Pro, tytanowy smart zegarek premium. Co poszło nie tak?

Huawei Watch 3 Pro: piękny, szlachetny, pełen funkcji sportowych i zdrowotnych. Zarządza nim nowy system HarmonyOS, więc zegarek jest bardziej smart niż poprzednie modele producenta. Użytkownicy elektroniki noszonej na pewno docenią piękny ekran AMOLED skryty pod szafirowym szkłem oraz kopertę łączącą stop tytanu z ceramiką. Czy w takiej konstrukcji coś mogło się nie udać? Sprawdziliśmy to.

Zegarki Huawei zdobyły przez lata istnienia na rynku dużą grupę wiernych użytkowników – urządzenia te wyróżniały się atrakcyjnym wzornictwem, ciekawymi funkcjami, licznymi trybami treningowymi, a do tego długim czasem pracy i relatywnie przystępnymi cenami. Jako słabość wymieniane były za to ograniczone funkcje smart, a niektórzy wręcz nazywali je „opaskami sportowymi o wyglądzie zegarka”.

Tegoroczne modele Huawei Watch 3 oraz najlepiej wyposażony Huawei Watch 3 Pro to początek nowej drogi producenta. Urządzenia z HarmonyOS i bezpośrednim dostępem do sklepu AppGallery to już prawdziwe smartwatche, a nie proste opaski. Widać ogromny potencjał, ale… Po testach topowego modelu Huawei Watch 3 Pro w wersji Elite nie mam jednak wątpliwości – przed firmą Huawei jest jeszcze sporo roboty.

Dane techniczne

Koperta ze stopu tytanu i ceramiki o wymiarach 48 mm x 49,6 mm x 14 mm i masie 63 g (bez paska),

Przycisk dwukierunkowy + obrotowa koronka,

Wodoszczelność 5 ATM,

Wyświetlacz AMOLED 1,43 cala, 326 ppi, rozdzielczość 466 x 466, szafirowe szkło,

Procesor HiSilicon Hi6262, pamięć RAM 2 GB, wewnętrzna 16 GB,

Łączność: eSIM LTE, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 2,4 GHz, funkcja telefonu,

Lokalizacja GPS + GLONASS + Galileo + Beidou + QZSS,

Wbudowany głośnik i mikrofon,

System HarmonyOS 2.0,

Czujniki: żyroskop, akcelerometr, czujnik geomagnetyczy, pulsometr optyczny, czujnik oświetlenia, barometr, czujnik temperatury,

Bateria: litowo-polimerowa 790 mAh, ładowanie indukcyjne 5V/2A,

Czas pracy: do 5 dni w trybie smart, do 21 dni w trybie ultra,

Cena: 1999 zł (Classic), 2399 zł (Elite)

