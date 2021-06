Huawei Watch 3: Luksusowe zegarki z Harmony OS już w Polsce

Doczekaliśmy się! Huawei wprowadził do Polski pierwsze produkty z systemem HarmonyOS. Są to eleganckie smartwatche: Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Pro.

Huawei sprowadził do swoich zegarków system HarmonyOS w wersji dla urządzeń wbudowanych. Interfejs wygląda znajomo i przesiadka z innego zegarka czy smartopaski Huawei nie będzie bolesna. Są jednak istotne zmiany, które postawią na głowie sposób korzystania z Huawei Watch 3.

Najważniejsza to możliwość instalowania samodzielnych aplikacji z AppGallery. W chwili debiutu zegarka w Polsce można sięgnąć po około 30 apek do korzystania na zegarku i z czasem będzie więcej. Dość wspomnieć, że jeszcze w czerwcu zegarki Huawei Watch 3 dostaną aktualizację, a od lipca będą działały z kartami eSIM operatorów Orange i T-Mobile. Dzięki temu będzie można na nich korzystać z internetu i prowadzić rozmowy telefoniczne przez słuchawki Bluetooth, a telefon zostawić w domu. Ważne jest też wykrywanie upadków i możliwość szybkiego zadzwonienia na awaryjny numer kontaktowy. W razie problemów można 5 razy nacisnąć przycisk pod koronką – wtedy zegarek automatycznie zadzwoni i wyśle SMS z informacją o zagrożeniu.

Do parametrów monitorowanych przez zegarki dołączyła temperatura skóry. Monitorowanych sportów jest ponad 100, w tym sporty zimowe i golf, wcześniej dostępne na modelach GT.

Ponadto w AppGallery znajduje się ponad 6 tysięcy tarcz o róznym charakterze, w tym tarcze animowane, filmowe i kolekcjonerskie, przygotowane przy współpracy z Robertem Lewandowskim. Zresztą Huawei zorganizował także konkurs dla nowych posiadaczy zegarków, w którym można wygrać spotkanie z piłkarzem.

Huawei Watch 3 Pro: Stop tytanu i szafirowe szkło

Nowe zegarki Huawei to bez dwóch zdań produkty klasy premium. Wystarczy spojrzeć na listę materiałów wykorzystanych do budowy Huawei Watch 3 Pro. Koperta została wykonana ze stopu tytanu, ekran chroni szafirowe szkło, a spód zegarka jest ceramiczny. W zestawie znajduje się elegancka, tytanowa bransoleta oraz pasek sportowy z tworzywa sztucznego. Oczywiście paski można swobodnie wymieniać – rozmiar teleskopu to 22 mm.

Konstrukcja wykorzystuje okrągły ekran AMOLED 1,43 cala. Zegarek jest w ogóle bardzo duży i przeznaczony raczej dla osób o solidniejszych nadgarstkach. Zegarek ma wytrzymać do 5 dni z włączonymi funkcjami łączności i eSIM i do 3 tygodni w trybie offline, ale z monitorowaniem aktywności. Do obsługi może służyć ekran dotykowy albo obrotowa koronka cyfrowa. Jest też przycisk, który można zaprogramować, by uruchamiał wybraną funkcję.

Huawei Watch 3 Pro Elite Edition Titanium

Huawei Watcg 3 Pro classic Edition Leather

Huawei Watch 3 Pro jest dostępny w wersji Elite Edition Titanium oraz Classic Edition Leather ze skórzanym paskiem zamiast bransolety. Ich ceny to:

2399 zł za Huawei Watch 3 Pro Elite Edition Titanium

i 1999 zł za Huawei Watch 3 Pro Classic Edition Leather.

Między 17 czerwca i 8 lipca trwa przedsprzedaż. Do zegarków dołączane będą słuchawki Huawei FreeBuds Pro za 1 zł.

Huawei Watch 3: Stalowa koperta, lżejsza konstrukcja

Huawei Watch 3 i Huawei Watch 3 Active mają równie duży ekran, ale ich koperty są mniejsze i wykonane ze stali nierdzewnej. Huawei Watch 3 jest o 10 gramów lżejszy od Huawei Watch 3 Pro, ale ucierpiał na tym akumulator – Huawei Watch 3 (bez Pro) wytrzyma z włączoną łącznością do 3 dni, a w trybie Ultra (czyli offline) do 2 tygodni. Jego ekran jest bardziej zaokrąglony i nie ma tu szafirowego szkła. Do wyboru jest wersja z paskiem skórzanym oraz wersja Active z paskiem z tworzywa TPU. Paski można oczywiście wymieniać.

Ceny wyglądają następująco:

1799 zł za Huawei Watch 3 Classic,

1699 zł za Huawei Watch 3 Active.

W przedsprzedaży można dostać słuchawki Huawei FreeBuds 4i za 1 zł. Promocja trwa również do 8 lipca.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei

Źródło tekstu: Huawei, wł.