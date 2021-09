Vectra przyspiesza do 1,2 Gb/s i wprowadza nowy modem Wi-Fi 6

Vectra wprowadza do swojej oferty nowoczesny modem z Wi-Fi 6 oraz pakiet internetowy o przepustowości do 1,2 Gb/s. Firma inwestuje w dalszy rozwój platformy TV Smart, a także oferuje promocję z dostępem do platformy Netflix nawet przez 12 miesięcy za darmo.

Grupa Vectra rozpoczęła jesienną kampanię reklamową, w której przedstawia nową odsłonę swojej oferty, opartą o możliwości szybkiego Internetu światłowodowego oraz platformę telewizyjną TV Smart. Tematem przewodnim kampanii jest hasło „Zawsze tam, gdzie Ty”, podkreślające misję operatora, by być blisko klientów. W ramach nowej kampanii na abonentów Vectry czeka wiele promocji, które w materiałach reklamowych ponownie prezentuje znany aktor Cezary Pazura.

Wśród oferowanych nowości na szczególną uwagę zasługuje nowy modem z Wi-Fi 6, gwarantujący szybkie i stabilne łącze internetowe. Urządzenie wyróżnia obsługa najnowszego standardu łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6, który znacząco usprawnia działanie domowej sieci bezprzewodowej, oferując między innymi wyższe transfery i bezproblemową obsługę wielu urządzeń (w tym rosnącą liczbę urządzeń smart/IoT) oraz tryb Dual Band Concurrent, umożliwiający jednoczesne korzystanie z pasma 2,4 GHz i 5 GHz. Modem wspiera także inteligentną sieć Wi-Fi w oparciu o standard Easy Mesh.

Aby sprostać rosnącym potrzebom użytkowników, związanym z przepustowością ich łącza internetowego, Vectra wprowadza do swojej oferty prędkość do 1,2 Gb/s. Od 1 września 2021 roku mieszkańcy Warszawy mogą skorzystać z pakietu internetowego 1,2 Gb/s wraz z dostępem do serwisu Netflix na 12 miesięcy w prezencie w cenie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy. Co istotne, nowa prędkość jest dostępna nie tylko punktowo, a na terenie niemal całej stolicy.

W ramach nowej oferty Vectry ceny wszystkich pakietów Internetu zostały obniżone na pół roku. Niezależnie od wybranego wariantu (300 Mb/s, 450 Mb/s, 600 Mb/s czy 1,2 Gb/s) miesięczna opłata wyniesie 49,99 zł przez pierwsze 6 miesięcy posiadania usługi. Co więcej, w ramach wszystkich dostępnych opcji usługi internetowej klienci operatora mogą bez dodatkowych opłat i bez dekodera korzystać również z telewizyjnego Pakietu Stalowego dającego dostęp do 39 kanałów.

Z kolei każda z ofert łączących platformę telewizyjną TV Smart i usługi Internetu światłowodowego jest dostępna w cenie 69,99 zł przez pierwsze pół roku. Promocja dotyczy wszystkich nowych klientów niezależnie od tego, na jaką prędkość Internetu i ilość kanałów TV się zdecydują. Ponadto, nowi abonenci otrzymują dekoder TV Smart 4K BOX bez dodatkowych opłat oraz dostęp do serwisu muzycznego Tidal, oferującego ponad 70 milionów utworów bez reklam w najlepszej jakości dźwięku przez 6 miesięcy, a także 1 miesiąc dostępu do Prasy Online, liczącej ponad 100 tytułów prasy ogólnopolskiej i około 20 tytułów prasy lokalnej, w prezencie.

Wszystkim wymienionym ofertom towarzyszy promocja z serwisem Netflix, w ramach której można otrzymać dostęp do serwisu nawet na 12 miesięcy w prezencie.

Konsekwentnie inwestujemy, by dostarczać innowacyjne produkty odpowiadające oczekiwaniom naszych klientów. To właśnie z myślą o nich tworzymy nowoczesne światłowodowe centrum rozrywki, które będzie im towarzyszyć zawsze tam, gdzie tego potrzebują. Dzięki platformie telewizyjnej TV Smart użytkownik może oglądać ulubione seriale i filmy, grać, czy używać różnorodnych aplikacji wszędzie, gdzie i jak tylko chce – w domu i poza domem, na dekoderze, w aplikacji mobilnej czy poprzez stronę www, i to również poza siecią Vectra. Natomiast nasz Internet światłowodowy z nowoczesnym modemem Wi-Fi 6 i standardem Easy Mesh sprawia, że z sieci można korzystać bez najmniejszych przeszkód z każdego pomieszczenia w domu, a przy tym używając jeszcze większej ilości urządzeń mobilnych niż dotychczas.

– powiedział Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A.

