Viaplay przez dwa miesiące za darmo dla klientów Vectry

3 sierpnia serwis Viaplay oficjalnie wystartował w Polsce. Z tej okazji Vectra przygotowała promocję dla swoich klientów, dzięki czemu mogą oni korzystać z nowej platformy przez 2 miesiące za darmo.

Z końcem lipca Vectra, jako pierwszy operator w Polsce, zawarła wieloletnią umowę dystrybucyjną z Nordic Entertainment Group (NENT Group), umożliwiając swoim klientom dostęp do platformy Viaplay. Serwis oferuje zarówno oryginalne treści Viaplay Originals, jak i bogatą bibliotekę międzynarodowych filmów i seriali, w tym między innymi pierwsze sezony popularnych serii „Your Honor” i „Those Who Kill” oraz film akcji „The Amazing Spiderman 2”, a także programy dla dzieci. Dodatkowo, jako jedyny serwis w Polsce, oferuje dostęp do transmitowanych na żywo spotkań piłkarskiej Bundesligi, a w najbliższych latach również rozgrywek angielskiej Premier League oraz Formuły 1. Nowi i obecni klienci Vectry mogą skorzystać z platformy wybierając dowolną ofertę dostępną w sprzedaży od 3 sierpnia tego roku.

Bardzo się cieszymy, że jako jeden z pierwszych operatorów w Polsce możemy zaoferować widzom dostęp do nowej na naszym rynku platformy streamingowej Viaplay. Zależy nam, aby oprócz wysokiej jakości usług, dostarczać klientom jak najbardziej zróżnicowane treści. Pragniemy tworzyć domowe centrum rozrywki, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Oferta NENT Group idealnie wpisuję się w założenia naszej strategii.

– powiedział Tomasz Żurański, Prezes Zarządu Vectra S.A.

Subskrypcję serwisu streamingowego Viaplay można połączyć z wybranym pakietem obejmującym dostęp do telewizji, szerokopasmowego Internetu lub telefonii komórkowej. Przy 12 miesiącach zobowiązania klienci mogą skorzystać z oferty z 2 miesiącami gratis, po tym okresie cena miesięcznego abonamentu platformy Viaplay wyniesie 34 zł. Dostępna będzie również samodzielna usługa, bez umowy terminowej, z pierwszym miesiącem za 0 zł. Przygotowane zostały także oferty łączone z usługami telewizji i Internetu, obejmujące pakiety z prędkościami pobierania do 300 Mb/s, 450 Mb/s i 600 Mb/s oraz oferty pozwalające zwiększyć obecnie posiadany pakiet internetowy i atrakcyjną paczkę sportową Eleven + Viaplay za 48,99 zł, gratis przez 2 pierwsze miesiące użytkowania.

Z platformy skorzystać można również w ramach usługi TV Smart, oferującej dostęp do rozrywki wszędzie tam, gdzie jest Internet, na terenie całej Polski i Unii Europejskiej. Jednocześnie, aplikacja Viaplay będzie oferowana na najnowszym dekoderze w ofercie Vectry – TV Smart 4K BOX z Android TV. Wszystkie oferty dostępne są od 3 sierpnia i będą w sprzedaży co najmniej do końca października tego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.vectra.pl.

Od 3 sierpnia 2021 roku Viaplay jest dostępny dla obecnych i nowych klientów spółki Vectra. Operator zapowiedział udostępnienie w niedługim czasie tego serwisu także klientom spółki Multimedia Polska.

Źródło zdjęć: Vectra

Źródło tekstu: Vectra