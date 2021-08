CANAL+ online i Netflix teraz w jednej ofercie

Serwisy CANAL+ online i Netlix przygotowały wspólną ofertę, którą przez pierwszy miesiąc można mieć w promocyjnej cenie 40 zł. To pierwsza w Polsce współpraca wprowadzająca na rynek ofertę Netflix połączoną z ofertą innego serwisu streamingowego.

Strategią CANAL+ jest bycie agregatorem treści. Współpracę z Netflixem zaczęliśmy od wspólnej oferty dla klientów telewizji satelitarnej, a dziś rozszerzamy ją na pole naszego serwisu online. Dzięki tej kooperacji dajemy klientowi najlepszą ofertę w najkorzystniejszej cenie.

– powiedziała Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ w Polsce

CANAL+ online to serwis streamingowy będący połączeniem unikalnych seriali i filmów na życzenie oraz informacji i sportu na żywo. Za dostęp do oferty można płacić w miesięcznym modelu subskrypcyjnym, korzystać na wielu urządzeniach i odtwarzać treści w dwóch streamach jednocześnie. Od 2 sierpnia 2021 roku CANAL+ online można subskrybować razem z Netflixem w jednym pakiecie.

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta ponad 209 mln płacących abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Oferuje wiele gatunków filmów, seriali i programów, takich jak „Wiedźmin”, „Stranger Things”, „Dom z Papieru” czy „Irlandczyk”, dostępnych w różnych wersjach językowych.

To kolejny etap strategicznej współpracy Netflix z CANAL+ Polska, którą rozpoczęliśmy już w 2019 roku, a dzisiaj rozszerzamy ją o CANAL+ online. Dzięki naszemu partnerstwu zaoferujemy polskim widzom CANAL+ jeszcze bogatszy dostęp do ich ulubionych seriali, filmów oraz wyjątkowych tytułów dla najmłodszych z unikalnej biblioteki Netflix. Tym samym stworzyliśmy na polskim rynku jedyną w swoim rodzaju ofertę online z dostępem do najlepszych filmów, seriali i transmisji sportowych

– powiedziała Maja Porczyńska, Head of Business Development and Strategic Partnerships in CEE

Dzięki tej ofercie subskrybenci CANAL+ online, w ramach jednej opłaty, będą mieli dostęp do seriali i filmów CANAL+, sportu na żywo, publicystyki oraz oczywiście do platformy Netflix. W ofercie znajdują się zarówno seriale, takie jak dwa sezony „Rojsta” i pierwszy sezon „Sexify” z Netflixa, jak również „Król”, „Klangor”, dwa sezony „Kruka” na CANAL+ online oraz wybitne filmy, w tym „Boże Ciało”, „Sala samobójców. Hejter” czy „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”.

Ofertę CANAL+ i Netflix będzie można zasubskrybować w Polsce w ramach jednego pakietu, w którym znajdzie się między innymi dostęp do Netflix i wszystkich jego produkcji, dostęp do międzynarodowych i polskich hitów prosto z kina, dostępnych dzięki umowom dystrybucyjnym CANAL+, wszystkich produkcji oryginalnych CANAL+ (seriali, filmów, dokumentów, programów lifestyle’owych) oraz sportu na żywo (m.in. PKO BP Ekstraklasa, Premier League, LaLiga Santander, Ligue 1 Uber Eats, turnieje tenisowe WTA i NBA), a także 10 kanałów z rodziny CANAL+, w tym do kanału CANAL+ 4K Ultra HD.

Cena miesięcznej subskrypcji wyniesie 40 zł w pierwszym miesiącu oraz 65 zł w kolejnych.

Z CANAL+ online można obecnie korzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, dekoder CANAL+ BOX 4K, aplikację w telewizorze z systemem Android TV i Samsung Smart TV oraz przystawki Android TV i Apple TV. Serwis wspiera również technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na wygodnie przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Z serwisu można korzystać odtwarzając dwa streamy w tym samym momencie, a trzeci, dodatkowy stream otrzymuje się wraz z zakupem urządzenia CANAL+ BOX 4K.

Netflix dostępny jest przez aplikację oraz stronę netflix.com, przy użyciu niemal każdego urządzenia wyposażonego w ekran i połączonego z Internetem. Oba serwisy umożliwiają użytkownikom oglądanie materiałów bez ograniczeń czasowych, o każdej porze, a także swobodne uruchamianie, zatrzymywanie i wznawianie odtwarzania – bez reklam.

