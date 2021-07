Canal+ kończy z usługą nc+ GO

Od 19 lipca 2021 roku nie będzie już możliwości korzystania z platformy nc+ GO na dwóch urządzeniach jednocześnie. To początek zamykania usługi i zastąpienia jej przez Canal+ online.

Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, osoby korzystające z usługi nc+ GO otrzymali wiadomość e-mail z zachętą do korzystania z rozwiązania Canal+ online. Nowsza usługa docelowo ma zastąpić tę starszą, pamiętającą jeszcze czasy platformy nc+. Już od 19 lipca tego roku użytkownicy nc+ GO stracą możliwość korzystania z serwisu na dwóch urządzeniach jednocześnie, a z czasem usługa zostanie wyłączona całkowicie.

Canal+ online ma kilka zalet w stosunku do nc+ GO. Są to między innymi:

brak opłat dla wszystkich abonentów telewizji satelitarnej Canal+,

brak limitów godzin i urządzeń,

intuicyjny interfejs,

lepsza jakość i płynność obrazu,

wiele zaawansowanych funkcji.

