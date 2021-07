Debiutujący w Polsce Viaplay przejął od Canal+ prawa do transmisji Premier League

Wczoraj skandynawska grupa NENT zapowiedziała wejście na polski rynek ze swoim streamingowym serwisem wideo – Viaplay. Dziś firma pochwaliła się pozyskaniem praw do transmisji sześciu sezonów rozgrywek ligi angielskiej. Stracił je za to po ćwierćwieczu Canal+.

Wejście nowego gracza na przesycony usługami rynek strumieniowego wideo to ciężkie wyzwanie biznesowe. Skandynawska grupa NENT ogłosiła wczoraj, że 3 sierpnia wkracza do Polski z serwisem wideo Viaplay. Widzowie serwisu będą mogli oglądać filmy, seriale i programy rozrywkowe, w tym także własne produkcje Viaplay Originals. Główny element oferty stanowią jednak transmisje rozgrywek sportowych, w tym lig piłki nożnej i turniejów UEFA. Viaplay zapowiedział przy tym, że chce być liderem na tym rynku i teraz właśnie pokazał, jak będzie chciał to osiągnąć.

Viaplay dostał, Canal+ stracił

Dziś Grupa NENT ogłosiła, że zapewniła sobie wyłączne prawa medialne do transmisji meczów angielskiej Premier League, jednej z najpopularniejszych narodowych lig piłkarskich na świecie. Nowe porozumienie zakłada, że mecze przez sześć sezonów będą pokazywane na żywo w serwisie Viaplay w Polsce, a także w Holandii, Estonii, Łotwie i Litwie w latach 2022 – 2028. Do końca 201 roku prawa te ma Canal+, jednak tracił je po 26 latach na rzecz nowego konkurenta.

Każdego sezonu Viaplay pokaże 380 meczów Premier League na żywo, a kibice będą mogli co tydzień śledzić rozgrywki drużyn, takich jak Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City czy Chelsea. Viaplay zapowiada, że relacje z Premier League prowadzić będą lokalni, doświadczeni komentatorzy i eksperci piłkarscy.

⚽️Breaking news!⚽️ @nent_group wins the exclusive media rights to show @premierleague, the world’s best national football league, live on its #Viaplay streaming service in the Netherlands, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania from 2022 to 2028. https://t.co/xPDLm1w7xE #nentgroup pic.twitter.com/V2aPbQgLoE — Nordic Entertainment Group (@nent_group) July 7, 2021

W Polsce Viaplay transmitować będzie także rozgrywki Bundesligi (NENT ma do nich prawa do 2029 r), Ligi Europy UEFA, Ligi Konferencji Europy UEFA, a także wybrane mecze eliminacji do Mistrzostw Świata FIFA 2022, mecze Mistrzostw Świata FIFA Kobiet 2023 i Copa America 2024. W ofercie mają się też naleźć sporty motorowe. Szefem redakcji sportowej w polskiej wersji serwisu został dziennikarz Paweł Wilkowicz.

