Apple błagał Netfliksa, by ten korzystał z jego płatności w App Store

Epic Games i Apple toczą już niemal totalną wojnę. Producent gier nie jest jednak jedyny. Przeciwko opłatom w Apple App Store i innym monopolistycznym praktykom Apple'a działają też Spotify czy Deezer. Szwedzi złożyli nawet odpowiednią skargę do Komisji Europejskiej. Obecne sygnały z Brukseli mówią, że decyzja nie będzie korzystna dla Apple'a. Już ponad dwa lata minęły odkąd przeciwko opłatom w Apple App Store zbuntował się Netflix.

Serwis strumieniujący filmy i seriale nie wybrał jednak opcji zderzenia czołowego, a zwyczajnie uniemożliwił płatność iTunes dla nowych i odnawiających konto klientów. Muszą to oni zrobić bezpośrednio na stronie Netfliksa. Apple doskonale jednak wiedział co się święci i najpierw rozważał nawet ukaranie serwisu. Potem przyszedł jednak etap negocjacji - Apple przygotowywał całe prezentacje mające uświadomić Netfliksowi co traci. Apple proponował również preferencyjne traktowanie Netfliksa i dodatkową promocję w Apple App Store. Nawet to jednak nie przekonało wtedy największego serwisu SVOD.

